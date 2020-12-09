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ضبط 75 مخالفة لنظام العمل والإقامة في 6 أنشطة تجارية بالرياض

خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مفاجئة على مواقع متفرقة في شمال العاصمة الرياض بقيادة سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل.

وفي التفاصيل، أسفرت الحملة التي استهدفت قطاع الإيواء السياحي "الشقق المفروشة" ونشاط بيع الأسماك والدواجن ومشتقاتها ومحلات بيع المطابخ والسيراميك ومواد البناء والمواد الصحية عن إجراء "138" زيارة تم خلالها رصد " 75" مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة للوزارة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.

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ضبط 75 مخالفة لنظام العمل والإقامة في 6 أنشطة تجارية بالرياض
سبق

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مفاجئة على مواقع متفرقة في شمال العاصمة الرياض بقيادة سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل.

وفي التفاصيل، أسفرت الحملة التي استهدفت قطاع الإيواء السياحي "الشقق المفروشة" ونشاط بيع الأسماك والدواجن ومشتقاتها ومحلات بيع المطابخ والسيراميك ومواد البناء والمواد الصحية عن إجراء "138" زيارة تم خلالها رصد " 75" مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة للوزارة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
11:08 PM

ضبط 75 مخالفة لنظام العمل والإقامة في 6 أنشطة تجارية بالرياض

خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة

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فهد الغبيوي - الرياض
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نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مفاجئة على مواقع متفرقة في شمال العاصمة الرياض بقيادة سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل.

وفي التفاصيل، أسفرت الحملة التي استهدفت قطاع الإيواء السياحي "الشقق المفروشة" ونشاط بيع الأسماك والدواجن ومشتقاتها ومحلات بيع المطابخ والسيراميك ومواد البناء والمواد الصحية عن إجراء "138" زيارة تم خلالها رصد " 75" مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة للوزارة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.

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