سجّلت بريطانيا 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 167 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,266,015، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,518.
سجّلت بريطانيا 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 167 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,266,015، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,518.
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سجّلت بريطانيا 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 167 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,266,015، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,518.
سجّلت بريطانيا 46,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 167 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,266,015، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,518.