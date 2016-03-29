"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار على عدة مناطق مع نهاية الأسبوع

توقّع تفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق وسط المملكة وشرقها ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار.

وأشار المركز إلى أنه يتوقع تفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع ومن ثم الانخفاض.