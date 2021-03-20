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رغم تهديدات إسرائيل بمنع إجرائها.. لجنة الانتخابات الفلسطينية تستقبل قوائم المرشحين

قائمتان حزبية ومستقلة تُقَدّمان أوراقهما

فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم (السبت)، أبوابها لاستقبال قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية، المقررة في مايو المقبل، وسط تهديدات إسرائيلية بمنع وإعاقة إجرائها.

وأوضح مسؤولان في اللجنة، أن قائمتين قدّمتا أوراق ترشحها؛ الأولى حزبية، والثانية لمستقلين؛ وذلك مع فتح باب التسجيل في ساعات الصباح؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافا أن من المقرر إغلاق باب الترشح في 31 مارس الجاري.

ويشترط قانون الانتخابات، أن تتشكل القائمة من 16 مرشحًا، كحد أدنى، و132 عضوًا كحد أقصى هو العدد الإجمالي الذي يتألف منه المجلس التشريعي الفلسطيني.

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رغم تهديدات إسرائيل بمنع إجرائها.. لجنة الانتخابات الفلسطينية تستقبل قوائم المرشحين
سبق

فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم (السبت)، أبوابها لاستقبال قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية، المقررة في مايو المقبل، وسط تهديدات إسرائيلية بمنع وإعاقة إجرائها.

وأوضح مسؤولان في اللجنة، أن قائمتين قدّمتا أوراق ترشحها؛ الأولى حزبية، والثانية لمستقلين؛ وذلك مع فتح باب التسجيل في ساعات الصباح؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافا أن من المقرر إغلاق باب الترشح في 31 مارس الجاري.

ويشترط قانون الانتخابات، أن تتشكل القائمة من 16 مرشحًا، كحد أدنى، و132 عضوًا كحد أقصى هو العدد الإجمالي الذي يتألف منه المجلس التشريعي الفلسطيني.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
04:20 PM

رغم تهديدات إسرائيل بمنع إجرائها.. لجنة الانتخابات الفلسطينية تستقبل قوائم المرشحين

قائمتان حزبية ومستقلة تُقَدّمان أوراقهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم (السبت)، أبوابها لاستقبال قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية، المقررة في مايو المقبل، وسط تهديدات إسرائيلية بمنع وإعاقة إجرائها.

وأوضح مسؤولان في اللجنة، أن قائمتين قدّمتا أوراق ترشحها؛ الأولى حزبية، والثانية لمستقلين؛ وذلك مع فتح باب التسجيل في ساعات الصباح؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافا أن من المقرر إغلاق باب الترشح في 31 مارس الجاري.

ويشترط قانون الانتخابات، أن تتشكل القائمة من 16 مرشحًا، كحد أدنى، و132 عضوًا كحد أقصى هو العدد الإجمالي الذي يتألف منه المجلس التشريعي الفلسطيني.

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