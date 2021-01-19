النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

جمعية "الوداد" تسند احتضان 82 يتيماً إلى أسر سعودية خلال 2020م

وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها وذلك على مستوى المملكة

كشفت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، أنها تمكنت بفضل الله -عزّ وجلّ- خلال عام 2020م، ورغم ظروف جائحة كورونا، من إسناد احتضان 82 طفلاً يتيماً من فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبويْن) إلى أسر سعودية مناسبة ومؤهلة، وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها، وذلك على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي؛ قائلاً: إن "الوداد" وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تختتم عام 2020 الاستثنائي بعمل مميز، ولله الحمد، حيث بذل جميع منسوبيها ومنسوباتها بمختلف فروعها على مستوى المملكة جهوداً مضاعفة من أجل ضمان استمرار أعمالها في خدمة الأطفال الأيتام وتيسير إسناد احتضانهم، على الرغم من توقف الأعمال ومعظم مظاهر الحياة في فترة منع التجوّل الذي أقرّته الحكومة الرشيدة ضمن حزمة من الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطن والمقيم.

ولفت "النعمي"؛ إلى أن عمليات تسليم الأطفال للأسر المحتضنة تمّت بصورة دقيقة ووفق التعليمات الوقائية لضمان سلامة الجميع، حيث بلغ عدد الأطفال المحتضنين 82 طفلاً؛ منهم 45 من الذكور و37 من الإناث، مشيداً بتفاعل الأسر مع الإجراءات الوقائية ووعيهم الذي أسهم في سير التسليم بصورة صحية وصحيحة.

أشار "النعمي"؛ إلى أن اختيار الأسر المحتضنة يتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة، حيث تتلقى الجمعية طلبات الاحتضان من الأسر عبر البوابة الإلكترونية المخصّصة لذلك، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات؛ للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها شرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى التأكّد من سلامتها صحياً من الأمراض السارية والمعدية من خلال الفحص الطبي، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية؛ ما يسهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطاً شرعياً.

وبين أنّ الإقبال الكبير الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الدين وحضّ عليه، وخاصة ما يتعلق باليتيم ورعايته والإحسان إليه، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين عبر بوابة الاحتضان منذ تدشينها بلغ ما يقارب (8000) أسرة من مختلف مناطق المملكة، في منافسة على الخير ورغبة في مرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، كما جاء في الحديث، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتم على جمعية الوداد بذل مزيدٍ من الجهد والعمل والتميز لتقديم أفضل الخدمات في مجال الاحتضان ورعاية الأيتام.

يُذكر أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصّصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُوكل إليها مهمة متابعة الأطفال مجهولي الأبوين وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "الوداد" تسند احتضان 82 يتيماً إلى أسر سعودية خلال 2020م
سبق

كشفت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، أنها تمكنت بفضل الله -عزّ وجلّ- خلال عام 2020م، ورغم ظروف جائحة كورونا، من إسناد احتضان 82 طفلاً يتيماً من فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبويْن) إلى أسر سعودية مناسبة ومؤهلة، وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها، وذلك على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي؛ قائلاً: إن "الوداد" وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تختتم عام 2020 الاستثنائي بعمل مميز، ولله الحمد، حيث بذل جميع منسوبيها ومنسوباتها بمختلف فروعها على مستوى المملكة جهوداً مضاعفة من أجل ضمان استمرار أعمالها في خدمة الأطفال الأيتام وتيسير إسناد احتضانهم، على الرغم من توقف الأعمال ومعظم مظاهر الحياة في فترة منع التجوّل الذي أقرّته الحكومة الرشيدة ضمن حزمة من الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطن والمقيم.

ولفت "النعمي"؛ إلى أن عمليات تسليم الأطفال للأسر المحتضنة تمّت بصورة دقيقة ووفق التعليمات الوقائية لضمان سلامة الجميع، حيث بلغ عدد الأطفال المحتضنين 82 طفلاً؛ منهم 45 من الذكور و37 من الإناث، مشيداً بتفاعل الأسر مع الإجراءات الوقائية ووعيهم الذي أسهم في سير التسليم بصورة صحية وصحيحة.

أشار "النعمي"؛ إلى أن اختيار الأسر المحتضنة يتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة، حيث تتلقى الجمعية طلبات الاحتضان من الأسر عبر البوابة الإلكترونية المخصّصة لذلك، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات؛ للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها شرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى التأكّد من سلامتها صحياً من الأمراض السارية والمعدية من خلال الفحص الطبي، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية؛ ما يسهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطاً شرعياً.

وبين أنّ الإقبال الكبير الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الدين وحضّ عليه، وخاصة ما يتعلق باليتيم ورعايته والإحسان إليه، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين عبر بوابة الاحتضان منذ تدشينها بلغ ما يقارب (8000) أسرة من مختلف مناطق المملكة، في منافسة على الخير ورغبة في مرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، كما جاء في الحديث، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتم على جمعية الوداد بذل مزيدٍ من الجهد والعمل والتميز لتقديم أفضل الخدمات في مجال الاحتضان ورعاية الأيتام.

يُذكر أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصّصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُوكل إليها مهمة متابعة الأطفال مجهولي الأبوين وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
12:14 PM

جمعية "الوداد" تسند احتضان 82 يتيماً إلى أسر سعودية خلال 2020م

وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها وذلك على مستوى المملكة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
72

كشفت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، أنها تمكنت بفضل الله -عزّ وجلّ- خلال عام 2020م، ورغم ظروف جائحة كورونا، من إسناد احتضان 82 طفلاً يتيماً من فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبويْن) إلى أسر سعودية مناسبة ومؤهلة، وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة لديها، وذلك على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي؛ قائلاً: إن "الوداد" وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تختتم عام 2020 الاستثنائي بعمل مميز، ولله الحمد، حيث بذل جميع منسوبيها ومنسوباتها بمختلف فروعها على مستوى المملكة جهوداً مضاعفة من أجل ضمان استمرار أعمالها في خدمة الأطفال الأيتام وتيسير إسناد احتضانهم، على الرغم من توقف الأعمال ومعظم مظاهر الحياة في فترة منع التجوّل الذي أقرّته الحكومة الرشيدة ضمن حزمة من الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطن والمقيم.

ولفت "النعمي"؛ إلى أن عمليات تسليم الأطفال للأسر المحتضنة تمّت بصورة دقيقة ووفق التعليمات الوقائية لضمان سلامة الجميع، حيث بلغ عدد الأطفال المحتضنين 82 طفلاً؛ منهم 45 من الذكور و37 من الإناث، مشيداً بتفاعل الأسر مع الإجراءات الوقائية ووعيهم الذي أسهم في سير التسليم بصورة صحية وصحيحة.

أشار "النعمي"؛ إلى أن اختيار الأسر المحتضنة يتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة، حيث تتلقى الجمعية طلبات الاحتضان من الأسر عبر البوابة الإلكترونية المخصّصة لذلك، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات؛ للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها شرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك، إضافة إلى التأكّد من سلامتها صحياً من الأمراض السارية والمعدية من خلال الفحص الطبي، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية؛ ما يسهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطاً شرعياً.

وبين أنّ الإقبال الكبير الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الدين وحضّ عليه، وخاصة ما يتعلق باليتيم ورعايته والإحسان إليه، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين عبر بوابة الاحتضان منذ تدشينها بلغ ما يقارب (8000) أسرة من مختلف مناطق المملكة، في منافسة على الخير ورغبة في مرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، كما جاء في الحديث، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتم على جمعية الوداد بذل مزيدٍ من الجهد والعمل والتميز لتقديم أفضل الخدمات في مجال الاحتضان ورعاية الأيتام.

يُذكر أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصّصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُوكل إليها مهمة متابعة الأطفال مجهولي الأبوين وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,456
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة