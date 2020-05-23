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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

وزير الصناعة يهنئ القيادة بعيد الفطر وينوه بمضامين كلمة الملك

أكد أن صحة الإنسان بالسعودية أولوية قصوى في ظل الظروف التي يمرُّ بها العالم

رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، باسمه واسم منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الوزير الخريف اللهَ -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة، وفي ظل الدعم اللامحدود، والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن الكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذين يضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه. مثمنًا اهتمام القيادة باحتياجات المواطنين، وحرصها -أيدها الله- على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا المباركة في كل المجالات.

وثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية المضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بحرصه -أيده الله- على المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الغالي، والحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن، ودعمه الكبير لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وتأكيده -حفظه الله- استشعار مسؤولية الحفاظ على صحة الإنسان، وجعله الأولوية القصوى في ظل الظروف التي يمرّ بها العالم.

وأكد الخريف أن عيد الفطر يحل هذا العام ونحن نشاهد على أرض السعودية تطورًا كبيرًا؛ وخير شاهد على ذلك المنجزات الكبيرة التي تشهدها بلادنا في كل المجالات، التي تركز على بناء الإنسان، سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل عن وطننا الغالي وعن الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الغمة، وأن يرفع عنهم جائحة كورونا.

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وزير الصناعة يهنئ القيادة بعيد الفطر وينوه بمضامين كلمة الملك
سبق

رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، باسمه واسم منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الوزير الخريف اللهَ -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة، وفي ظل الدعم اللامحدود، والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن الكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذين يضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه. مثمنًا اهتمام القيادة باحتياجات المواطنين، وحرصها -أيدها الله- على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا المباركة في كل المجالات.

وثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية المضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بحرصه -أيده الله- على المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الغالي، والحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن، ودعمه الكبير لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وتأكيده -حفظه الله- استشعار مسؤولية الحفاظ على صحة الإنسان، وجعله الأولوية القصوى في ظل الظروف التي يمرّ بها العالم.

وأكد الخريف أن عيد الفطر يحل هذا العام ونحن نشاهد على أرض السعودية تطورًا كبيرًا؛ وخير شاهد على ذلك المنجزات الكبيرة التي تشهدها بلادنا في كل المجالات، التي تركز على بناء الإنسان، سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل عن وطننا الغالي وعن الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الغمة، وأن يرفع عنهم جائحة كورونا.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
09:23 PM

وزير الصناعة يهنئ القيادة بعيد الفطر وينوه بمضامين كلمة الملك

أكد أن صحة الإنسان بالسعودية أولوية قصوى في ظل الظروف التي يمرُّ بها العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، باسمه واسم منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الوزير الخريف اللهَ -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة، وفي ظل الدعم اللامحدود، والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن الكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذين يضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه. مثمنًا اهتمام القيادة باحتياجات المواطنين، وحرصها -أيدها الله- على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا المباركة في كل المجالات.

وثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية المضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بحرصه -أيده الله- على المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الغالي، والحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن، ودعمه الكبير لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وتأكيده -حفظه الله- استشعار مسؤولية الحفاظ على صحة الإنسان، وجعله الأولوية القصوى في ظل الظروف التي يمرّ بها العالم.

وأكد الخريف أن عيد الفطر يحل هذا العام ونحن نشاهد على أرض السعودية تطورًا كبيرًا؛ وخير شاهد على ذلك المنجزات الكبيرة التي تشهدها بلادنا في كل المجالات، التي تركز على بناء الإنسان، سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل عن وطننا الغالي وعن الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الغمة، وأن يرفع عنهم جائحة كورونا.

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