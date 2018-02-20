هيئة تقويم التعليم تنظم ورشة عمل عن "الترخيص المهني التربوي".. الهدف تطوير أداء المعلم

تهدف إلى رفع جودة الأداء وتحسين قدرات المعلمين

عقدت هيئة تقويم التعليم، ورشة عمل عن "الترخيص المهني التربوي" بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من وكلاء وزارة التعليم ومديري إدارات التعليم والإشراف التربوي وشؤون المعلمين، وقادة المدارس والمشرفين والمعلمين؛ حيث استعرضت الورشة التصور المقترح لمبادرة الترخيص المهني التربوي وعناصر تقييم الأداء وما تحتويه من معايير وأساليب وسياسات؛ تستهدف تمكين المعلم وتطوير أدائه المهني.

كما ناقشت الورشة سبل دعم وتمكين المعلمين وتعزيز دورهم الإيجابي داخل المدرسة والمجتمع بمشاركة متميزة من المعلمين الذين طرحوا العديد من المقترحات والحلول التي تمكّن وتعزز مهنة التعليم.

ويتوقع أن تمثل مبادرة الترخيص المهني التربوي مرحلةً جديدة لبناء أحد أهم مسارات التطوير في التعليم العام؛ لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتبنى تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وتمهين التعليم، وإحداث نقلة نوعية لأداء المعلمين المهني، وبناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن الأجيال من المعارف والمهارات، ويتيح فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب.

ويمثل برنامج الترخيص المهني التربوي أحد مبادرات الهيئة الاستراتيجية التي تختص بتطوير أداء المعلم؛ من خلال إطار تكاملي يسهم في رفع جودة أداء المعلمين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم، ومسارات تقدمهم المهني، والتشجيع على تنمية المهارات والإبداع، وإثراء الفكر العلمي والبحث، والتطبيق العملي للمعايير المهنية؛ وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم.