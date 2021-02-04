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كورونا في العراق .. 1150 إصابة جديدة و12 حالة وفاة و1090 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 624222 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13091, فيما تم تسجيل 1090 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 596959 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14172, منهم 192 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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كورونا في العراق .. 1150 إصابة جديدة و12 حالة وفاة و1090 حالة شفاء
سبق

سجل العراق 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 624222 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13091, فيما تم تسجيل 1090 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 596959 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14172, منهم 192 يرقدون في غرف العناية المركزة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
05:57 PM

كورونا في العراق .. 1150 إصابة جديدة و12 حالة وفاة و1090 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 624222 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13091, فيما تم تسجيل 1090 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 596959 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14172, منهم 192 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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