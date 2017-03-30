أمير تبوك ينوّه بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

أكد أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو ولي العهد واللتان تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بديوان الإمارة منسوبي إمارة المنطقة يتقدمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة ‏المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام و موظفي الإمارة.

وأوضح الأمير فهد بن سلطان أن المملكة العربية السعودية رائدة دائماً بمبادراتها وخطواتها السباقة لما يخدم شعبها والعالم كافة. مضيفاً أننا نفخر ونفاخر بما أعلن سمو ولي العهد من مبادرات سوف ترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

وأكد أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ‏وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

وحث أمير منطقة تبوك الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني لما فيه خدمة المواطن والمقيم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وفقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وفي الختام سأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.