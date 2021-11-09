البرق والغيوم والأمطار.. لوحة جمالية طبيعية في سماء الطائف

جسَّدت جمال المكان والأجواء التي تشهدها المحافظة منذ أيام عدة

شكَّلت صور البرق في سماء الطائف، وانعكاس صور مباني العديد من معالم الطائف على مياه الأمطار في الطرقات، لوحة فنية جميلة، وذلك في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة يوم أمس.

ووثَّقت عدسة المصور عبدالقادر المالكي المشهد الجمالي لمياه الأمطار على الطرقات، وانعكاس صور المعالم المعروفة بالطائف على المياه، وصور البرق وسط تلبد السماء بالغيوم؛ لتكون مخرجاتها لوحة فنية رائعة، جسَّدت جمال المكان والأجواء التي تشهدها المحافظة لأيام متتالية عدة.

يُشار إلى أن محافظة الطائف شهدت خلال الأيام الماضية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، وسط تدنٍّ بدرجات الحرارة، وبرودة في الأجواء من جراء الأمطار.