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الإحصائية اليومية: وصول أكثر من 453 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بعد أن أدّوا مناسكهم.. أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس 453,283 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 38,038 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 981 حافلة، فيما غادر المدينة المنورة أمس 28,394 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 174,633 حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 212,443 حاجاً.

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الإحصائية اليومية: وصول أكثر من 453 ألف حاج إلى المدينة المنورة
سبق

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس 453,283 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 38,038 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 981 حافلة، فيما غادر المدينة المنورة أمس 28,394 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 174,633 حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 212,443 حاجاً.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:34 AM

الإحصائية اليومية: وصول أكثر من 453 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بعد أن أدّوا مناسكهم.. أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس 453,283 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 38,038 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 981 حافلة، فيما غادر المدينة المنورة أمس 28,394 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 174,633 حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 212,443 حاجاً.

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