النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى": صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين وإعادتهم

المجلس وافق اليوم على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي

وافق مجلس الشورى، اليوم، على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم المعاد للمجلس لدراسته استناداً للمادة 17 من نظام المجلس، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، وافق المجلس على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى والمعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، كما وافق على التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ووافق المجلس أيضاً على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

مجلس الشورى نقل المعتمرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى": صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين وإعادتهم
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم المعاد للمجلس لدراسته استناداً للمادة 17 من نظام المجلس، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، وافق المجلس على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى والمعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، كما وافق على التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ووافق المجلس أيضاً على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:07 PM

"الشورى": صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين وإعادتهم

المجلس وافق اليوم على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,078

وافق مجلس الشورى، اليوم، على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم المعاد للمجلس لدراسته استناداً للمادة 17 من نظام المجلس، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، وافق المجلس على تعديل المادة 13 من مشروع نظام العمل التطوعي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى والمعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، كما وافق على التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ووافق المجلس أيضاً على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,038
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,370
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,791

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة