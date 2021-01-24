وزير الخارجية يستعرض مع المستشار الألماني السابق العلاقات التاريخية

إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية جيرهارد شرودر.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والمميزة بين المملكة وألمانيا، وتطورها في العديد من المجالات المختلفة بما ينعكس على تعزيز التنسيق المشترك لخدمة البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.



حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.