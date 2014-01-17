استهدف المدنيين يتواصل.. "الحوثي" تقصف مستشفى الثورة بتعز بقذائف الهاون

"الإرياني" طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة لوقف جرائم الميليشيا الإرهابية

دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مستشفى الثورة بمدينة تعز بعددٍ من قذائف الهاون، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أوضح الإرياني، الأحد، أن القصف الحوثي خلف أضرارًا مادية وحالة من الخوف والهلع بين إدارة وطاقم ومرتادي المستشفى الذي يقدم خدماته للآلاف من أبناء المدينة الخاضعة لحصار منذ 7 أعوام‏، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأشار "الإرياني" إلى تعرض مستشفى الثورة وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والمدارس والمنشآت والبنى التحتية والمصالح الخاصة ومنازل المواطنين في مدينة تعز، منذ الانقلاب، للمئات من الهجمات العشوائية من قِبل ميليشيات الحوثي، راح ضحيتها آلاف المدنيين بين قتيل وجريح، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وعبّر الإرياني عن استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء ما تتعرض له محافظة تعز، التي تضم أكبر تكتل سكاني في اليمن، من جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة لوقف قنص وقصف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في المدينة، وإدراج الميليشيات وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.

يُذكر أن ميليشيات الحوثي كانت شنت قصفًا عشوائيًا في وقت متأخر من مساء السبت، استهدف هيئة مستشفى الثورة في تعز وعددًا من الأحياء السكنية المحيطة بالمستشفى.

وقالت مصادر طبية ومحلية إن قذيفتين أطلقتهما الميليشيات من مواقع تمركزها في الجانب الشرقي للمدينة، سقطت إحداها في أحد أقسام المستشفى الجاري ترميمه، وأسفرت عن أضرار مادية، فيما سقطت الأخرى بالقرب من سور المستشفى الشمالي.

وأضافت المصادر أن 3 قذائف أخرى للميليشيات استهدفت حارة الهدى في حي الشماسي، بالقرب من مستشفى الثورة، ما أثار الرعب لدى السكان.

