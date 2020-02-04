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"تعليم جازان" يكشف لـ“سبق": هذا موعد صرف مكافأة الطلاب

بعد شكوى أولياء الأمور... و"عطيف": سيتم على دفعتين

كشفت إدارة تعليم جازان لـ"سبق" عن موعد صرف مكافأة الطلاب، موضحة بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة على دفعتين.

جاء ذلك بعد شكوى أولياء الأمور من تأخير صرفها للخمسة أشهر الماضية؛ حيث بينوا أنها مدرجة ضمن موقع الاستعلام الإلكتروني الخاص بمكافآت الطلاب والطالبات المشمولين بها من قبل الوزارة منذ مدة، ومع ذلك لم يتم صرفها حتى الآن، متسائلين عن السبب وراء تأخيرها.

من جانبه قال المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف، في رده لـ"سبق" بعد تلقي الصحيفة شكوى من بعض أولياء الأمور: إنه قد تم اكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بصرف مكافأة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أنه سيتم إيداعها بحساباتهم خلال الأسابيع القادمة بإذن الله.

وأضاف "عطيف" أنه سيتم صرف مكافأة شهرين، يليها صرف الثلاثة أشهر الأخرى في حسابات الطلاب.

تعليم جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم جازان" يكشف لـ“سبق": هذا موعد صرف مكافأة الطلاب
سبق

كشفت إدارة تعليم جازان لـ"سبق" عن موعد صرف مكافأة الطلاب، موضحة بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة على دفعتين.

جاء ذلك بعد شكوى أولياء الأمور من تأخير صرفها للخمسة أشهر الماضية؛ حيث بينوا أنها مدرجة ضمن موقع الاستعلام الإلكتروني الخاص بمكافآت الطلاب والطالبات المشمولين بها من قبل الوزارة منذ مدة، ومع ذلك لم يتم صرفها حتى الآن، متسائلين عن السبب وراء تأخيرها.

من جانبه قال المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف، في رده لـ"سبق" بعد تلقي الصحيفة شكوى من بعض أولياء الأمور: إنه قد تم اكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بصرف مكافأة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أنه سيتم إيداعها بحساباتهم خلال الأسابيع القادمة بإذن الله.

وأضاف "عطيف" أنه سيتم صرف مكافأة شهرين، يليها صرف الثلاثة أشهر الأخرى في حسابات الطلاب.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
05:59 PM

"تعليم جازان" يكشف لـ“سبق": هذا موعد صرف مكافأة الطلاب

بعد شكوى أولياء الأمور... و"عطيف": سيتم على دفعتين

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قاسم الخبراني - جازان
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كشفت إدارة تعليم جازان لـ"سبق" عن موعد صرف مكافأة الطلاب، موضحة بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة على دفعتين.

جاء ذلك بعد شكوى أولياء الأمور من تأخير صرفها للخمسة أشهر الماضية؛ حيث بينوا أنها مدرجة ضمن موقع الاستعلام الإلكتروني الخاص بمكافآت الطلاب والطالبات المشمولين بها من قبل الوزارة منذ مدة، ومع ذلك لم يتم صرفها حتى الآن، متسائلين عن السبب وراء تأخيرها.

من جانبه قال المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف، في رده لـ"سبق" بعد تلقي الصحيفة شكوى من بعض أولياء الأمور: إنه قد تم اكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بصرف مكافأة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أنه سيتم إيداعها بحساباتهم خلال الأسابيع القادمة بإذن الله.

وأضاف "عطيف" أنه سيتم صرف مكافأة شهرين، يليها صرف الثلاثة أشهر الأخرى في حسابات الطلاب.

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