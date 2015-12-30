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"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

احتفل ربيع بن زحم القريقري بزواج ابنه الشاب عبد الله بن ربيع القريقري بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وفقًا للإجراءات الاحترازية.

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"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة
سبق

احتفل ربيع بن زحم القريقري بزواج ابنه الشاب عبد الله بن ربيع القريقري بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وفقًا للإجراءات الاحترازية.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
01:12 AM

"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل ربيع بن زحم القريقري بزواج ابنه الشاب عبد الله بن ربيع القريقري بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وفقًا للإجراءات الاحترازية.

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