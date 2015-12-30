"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة

احتفل ربيع بن زحم القريقري بزواج ابنه الشاب عبد الله بن ربيع القريقري بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وفقًا للإجراءات الاحترازية.
احتفل ربيع بن زحم القريقري بزواج ابنه الشاب عبد الله بن ربيع القريقري بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وفقًا للإجراءات الاحترازية.
احتفل ربيع بن زحم القريقري بزواج ابنه الشاب عبد الله بن ربيع القريقري بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وفقًا للإجراءات الاحترازية.
احتفل ربيع بن زحم القريقري بزواج ابنه الشاب عبد الله بن ربيع القريقري بإحدى قاعات الأفراح بجدة وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وفقًا للإجراءات الاحترازية.