استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الصحافية الألمانية باربرا شوماخر التي تزور المنطقة حالياً. وفي بداية الاستقبال رحب بالصحافية الألمانية، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة. من جانبها، أعربت الصحافية باربرا شوماخر عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل كافة المجالات.

أمير تبوك يستقبل الصحافية الألمانية باربرا شوماخر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-02 استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الصحافية الألمانية باربرا شوماخر التي تزور المنطقة حالياً.



وفي بداية الاستقبال رحب بالصحافية الألمانية، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة.



من جانبها، أعربت الصحافية باربرا شوماخر عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل كافة المجالات.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 11:59 PM

أمير تبوك يستقبل الصحافية الألمانية باربرا شوماخر أبدت إعجابها بما شاهدته من تطور تنموي في جميع المجالات





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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الصحافية الألمانية باربرا شوماخر التي تزور المنطقة حالياً.



وفي بداية الاستقبال رحب بالصحافية الألمانية، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة.



من جانبها، أعربت الصحافية باربرا شوماخر عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل كافة المجالات.