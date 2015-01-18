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وزير النقل يلتقي رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان

الجانبان بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد "الجاسر" أن البلدين تجمعهما روابط راسخة، أثمرت في الفترة الأخيرة عن عدد من اللقاءات والاتفاقيات المشتركة التي أثمرت عن عدد من النجاحات؛ كان آخرها افتتاح الطريق البري الذي يربط المملكة بسلطنة عمان، ويعد أعجوبة هندسية نفذتها الوزارة؛ نظرًا لصعوبة التضاريس التي يمر بها الطريق.

وأشار إلى أن قيادة المملكة الرشيدة اهتمت بالبيئة؛ حيث اتخذت المملكة خطوات استباقية بالنسبة لبلد مصدر للنفط؛ حيث اتخذت عددًا من القرارات التي تعد قرارات ريادية في الحفاظ على البيئة، كان من ضمنها: الاشتراك في عدد من المبادرات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق المملكة عددًا من المبادرات التي تهدف للحفاظ على البيئة، كان من ضمنها إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء".

وذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تمتلك استراتيجية وطنية طموحة منبثقة من رؤية المملكة 2030، وأكد أن الاستراتيجية تضمنت عددًا من المستهدفات الطموحة؛ من ضمنها خفض نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل إلى 25%، وذلك من خلال تبني تقنيات النقل الحديث، مثل: السيارات الكهربائية وذاتية القيادة؛ مع رفع نسبة النقل العام إلى 15%؛ وهو الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على البيئة.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية حققت خلال الفترة الماضية عددًا من النجاحات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال إطلاق مشروع لتتبع الشاحنات، وتخفيض عمر الشاحنات، بالإضافة إلى حداثة أسطول الطيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يلتقي رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان
سبق

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد "الجاسر" أن البلدين تجمعهما روابط راسخة، أثمرت في الفترة الأخيرة عن عدد من اللقاءات والاتفاقيات المشتركة التي أثمرت عن عدد من النجاحات؛ كان آخرها افتتاح الطريق البري الذي يربط المملكة بسلطنة عمان، ويعد أعجوبة هندسية نفذتها الوزارة؛ نظرًا لصعوبة التضاريس التي يمر بها الطريق.

وأشار إلى أن قيادة المملكة الرشيدة اهتمت بالبيئة؛ حيث اتخذت المملكة خطوات استباقية بالنسبة لبلد مصدر للنفط؛ حيث اتخذت عددًا من القرارات التي تعد قرارات ريادية في الحفاظ على البيئة، كان من ضمنها: الاشتراك في عدد من المبادرات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق المملكة عددًا من المبادرات التي تهدف للحفاظ على البيئة، كان من ضمنها إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء".

وذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تمتلك استراتيجية وطنية طموحة منبثقة من رؤية المملكة 2030، وأكد أن الاستراتيجية تضمنت عددًا من المستهدفات الطموحة؛ من ضمنها خفض نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل إلى 25%، وذلك من خلال تبني تقنيات النقل الحديث، مثل: السيارات الكهربائية وذاتية القيادة؛ مع رفع نسبة النقل العام إلى 15%؛ وهو الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على البيئة.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية حققت خلال الفترة الماضية عددًا من النجاحات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال إطلاق مشروع لتتبع الشاحنات، وتخفيض عمر الشاحنات، بالإضافة إلى حداثة أسطول الطيران.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
05:21 PM

وزير النقل يلتقي رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان

الجانبان بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد "الجاسر" أن البلدين تجمعهما روابط راسخة، أثمرت في الفترة الأخيرة عن عدد من اللقاءات والاتفاقيات المشتركة التي أثمرت عن عدد من النجاحات؛ كان آخرها افتتاح الطريق البري الذي يربط المملكة بسلطنة عمان، ويعد أعجوبة هندسية نفذتها الوزارة؛ نظرًا لصعوبة التضاريس التي يمر بها الطريق.

وأشار إلى أن قيادة المملكة الرشيدة اهتمت بالبيئة؛ حيث اتخذت المملكة خطوات استباقية بالنسبة لبلد مصدر للنفط؛ حيث اتخذت عددًا من القرارات التي تعد قرارات ريادية في الحفاظ على البيئة، كان من ضمنها: الاشتراك في عدد من المبادرات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق المملكة عددًا من المبادرات التي تهدف للحفاظ على البيئة، كان من ضمنها إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء".

وذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تمتلك استراتيجية وطنية طموحة منبثقة من رؤية المملكة 2030، وأكد أن الاستراتيجية تضمنت عددًا من المستهدفات الطموحة؛ من ضمنها خفض نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل إلى 25%، وذلك من خلال تبني تقنيات النقل الحديث، مثل: السيارات الكهربائية وذاتية القيادة؛ مع رفع نسبة النقل العام إلى 15%؛ وهو الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على البيئة.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية حققت خلال الفترة الماضية عددًا من النجاحات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال إطلاق مشروع لتتبع الشاحنات، وتخفيض عمر الشاحنات، بالإضافة إلى حداثة أسطول الطيران.

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