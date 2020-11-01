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"مسك الخيرية" تطلق برنامج "الإعداد الجامعي" لتأهيل الطلاب

لزيادة فرصهم في الحصول على قبول في نخبة الجامعات العالمية

أعلن مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، بدء التسجيل لبرنامج "الإعداد الجامعي"، الذي يأتي بهدف صقل مهارات طلاب المرحلة الثانوية؛ لتأهيلهم وزيادة فرصهم في الحصول على قبول في نخبة الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ويعمل البرنامج على تزويد المتدرب بمجموعة من أدوات الدعم والمساندة والدورات التدريبية خلال تعليمه في المرحلة الثانوية، وإكسابه مجموعة من المهارات الشخصية اللازمة لبدء رحلته الجامعية، في خطوة تهدف لبناء قدراتهم وتعزيز فرص التحاقهم بواحدة من الجامعات الكبرى المرموقة عالمياً؛ مثل: جامعة ستانفورد، وجامعة برنستون، وجون هوبكنز وكولومبيا وجامعة بنسلفانيا وغيرها.

ويمتد البرنامج التأهيلي الذي يشرف على تنفيذه قسم "تنمية رأس المال البشري" في مؤسسة "مسك الخيرية"، على مدار سنتين ونصف السنة من التدريب بما فيها البرامج الصيفية، يعيش المتدرب خلالها رحلة تعليمية مكثفة تنَمّي مهارات التعلم الجامعي لديه، وتساعده في تحديد مساره وتخصصه الأكاديمي ووجهته المستقبلية.

كما يقدم البرنامج مجموعة من التحديات والتجارب الحيوية، لتوسيع آفاق الملتحقين وتهيئتهم نفسياً وأكاديمياً للبيئة الأكاديمية الصارمة، حيث من المقرر أن يخوض المتدرب في البرنامج تجربة تعليمية مكثفة، تحاكي النظام التعليمي والحياة الجامعية الحقيقية داخل أروقة الجامعات.

ويستمر التسجيل في برنامج "الإعداد للمرحلة الجامعية" حتى يوم السبت، الـ24 من شهر نوفمبر المقبل من خلال الرابط: https://misk.org.sa/hcd/ar/services/collegeprep-ar/، فيما تُعلَن نتائج القبول في البرنامج في شهر فبراير القادم لعام 2021م.

ويُعَد برنامج "الإعداد الجامعي" واحداً من سلسلة من البرامج التي ينظمها مركز مبادرات "مسك الخيرية"، ممثلا بقسم "تنمية رأس المال البشري"، في مسعىً يهدف إلى بناء القدرات وإطلاق الطاقات، وإعداد الأجيال القادمة من الشباب السعودي، ليكونوا قادة ومبدعين ومبتكرين في مختلف مجالات العلم والمعرفة، عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات على ضوء أهداف رؤية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك الخيرية" تطلق برنامج "الإعداد الجامعي" لتأهيل الطلاب
سبق

أعلن مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، بدء التسجيل لبرنامج "الإعداد الجامعي"، الذي يأتي بهدف صقل مهارات طلاب المرحلة الثانوية؛ لتأهيلهم وزيادة فرصهم في الحصول على قبول في نخبة الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ويعمل البرنامج على تزويد المتدرب بمجموعة من أدوات الدعم والمساندة والدورات التدريبية خلال تعليمه في المرحلة الثانوية، وإكسابه مجموعة من المهارات الشخصية اللازمة لبدء رحلته الجامعية، في خطوة تهدف لبناء قدراتهم وتعزيز فرص التحاقهم بواحدة من الجامعات الكبرى المرموقة عالمياً؛ مثل: جامعة ستانفورد، وجامعة برنستون، وجون هوبكنز وكولومبيا وجامعة بنسلفانيا وغيرها.

ويمتد البرنامج التأهيلي الذي يشرف على تنفيذه قسم "تنمية رأس المال البشري" في مؤسسة "مسك الخيرية"، على مدار سنتين ونصف السنة من التدريب بما فيها البرامج الصيفية، يعيش المتدرب خلالها رحلة تعليمية مكثفة تنَمّي مهارات التعلم الجامعي لديه، وتساعده في تحديد مساره وتخصصه الأكاديمي ووجهته المستقبلية.

كما يقدم البرنامج مجموعة من التحديات والتجارب الحيوية، لتوسيع آفاق الملتحقين وتهيئتهم نفسياً وأكاديمياً للبيئة الأكاديمية الصارمة، حيث من المقرر أن يخوض المتدرب في البرنامج تجربة تعليمية مكثفة، تحاكي النظام التعليمي والحياة الجامعية الحقيقية داخل أروقة الجامعات.

ويستمر التسجيل في برنامج "الإعداد للمرحلة الجامعية" حتى يوم السبت، الـ24 من شهر نوفمبر المقبل من خلال الرابط: https://misk.org.sa/hcd/ar/services/collegeprep-ar/، فيما تُعلَن نتائج القبول في البرنامج في شهر فبراير القادم لعام 2021م.

ويُعَد برنامج "الإعداد الجامعي" واحداً من سلسلة من البرامج التي ينظمها مركز مبادرات "مسك الخيرية"، ممثلا بقسم "تنمية رأس المال البشري"، في مسعىً يهدف إلى بناء القدرات وإطلاق الطاقات، وإعداد الأجيال القادمة من الشباب السعودي، ليكونوا قادة ومبدعين ومبتكرين في مختلف مجالات العلم والمعرفة، عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات على ضوء أهداف رؤية السعودية 2030.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
03:07 PM

"مسك الخيرية" تطلق برنامج "الإعداد الجامعي" لتأهيل الطلاب

لزيادة فرصهم في الحصول على قبول في نخبة الجامعات العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، بدء التسجيل لبرنامج "الإعداد الجامعي"، الذي يأتي بهدف صقل مهارات طلاب المرحلة الثانوية؛ لتأهيلهم وزيادة فرصهم في الحصول على قبول في نخبة الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ويعمل البرنامج على تزويد المتدرب بمجموعة من أدوات الدعم والمساندة والدورات التدريبية خلال تعليمه في المرحلة الثانوية، وإكسابه مجموعة من المهارات الشخصية اللازمة لبدء رحلته الجامعية، في خطوة تهدف لبناء قدراتهم وتعزيز فرص التحاقهم بواحدة من الجامعات الكبرى المرموقة عالمياً؛ مثل: جامعة ستانفورد، وجامعة برنستون، وجون هوبكنز وكولومبيا وجامعة بنسلفانيا وغيرها.

ويمتد البرنامج التأهيلي الذي يشرف على تنفيذه قسم "تنمية رأس المال البشري" في مؤسسة "مسك الخيرية"، على مدار سنتين ونصف السنة من التدريب بما فيها البرامج الصيفية، يعيش المتدرب خلالها رحلة تعليمية مكثفة تنَمّي مهارات التعلم الجامعي لديه، وتساعده في تحديد مساره وتخصصه الأكاديمي ووجهته المستقبلية.

كما يقدم البرنامج مجموعة من التحديات والتجارب الحيوية، لتوسيع آفاق الملتحقين وتهيئتهم نفسياً وأكاديمياً للبيئة الأكاديمية الصارمة، حيث من المقرر أن يخوض المتدرب في البرنامج تجربة تعليمية مكثفة، تحاكي النظام التعليمي والحياة الجامعية الحقيقية داخل أروقة الجامعات.

ويستمر التسجيل في برنامج "الإعداد للمرحلة الجامعية" حتى يوم السبت، الـ24 من شهر نوفمبر المقبل من خلال الرابط: https://misk.org.sa/hcd/ar/services/collegeprep-ar/، فيما تُعلَن نتائج القبول في البرنامج في شهر فبراير القادم لعام 2021م.

ويُعَد برنامج "الإعداد الجامعي" واحداً من سلسلة من البرامج التي ينظمها مركز مبادرات "مسك الخيرية"، ممثلا بقسم "تنمية رأس المال البشري"، في مسعىً يهدف إلى بناء القدرات وإطلاق الطاقات، وإعداد الأجيال القادمة من الشباب السعودي، ليكونوا قادة ومبدعين ومبتكرين في مختلف مجالات العلم والمعرفة، عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات على ضوء أهداف رؤية السعودية 2030.

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