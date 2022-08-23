بالفيديو .. سكان قرى "قرضة" يشتكون من مجهولين يروِّجون المسكرات والمخدرات

طالبوا الأجهزة المعنية بضربهم بيد من حديد

يعاني أهالي قرى "قرضة" بمنطقة عسير انتشار مجهولي الهوية من ذوي البشرة السمراء، ويمتهنون بيع المسكر وترويج المخدرات بشكل ملحوظ ودائم.

وقال أهالي قرى "قرضة" لـ"سبق": "إن هؤلاء المجهولين يتمركزون في مدخل القرى من طريق الوادي الطالع". مؤكدين أن هذا المسلسل الليلي يحدث يوميًّا على مرأى من السكان وسالكي الطرقات الرئيسية.

وأضافوا: "هذا الموقع وغيره أصبح مرتعًا ومركزًا لبيع وتوزيع الخمور والمخدرات، والمتاجرة بمستقبل شبابنا، بل أصبحوا يهددون الأهالي؛ فقبل أيام أطلق عدد من المروجين النار على أحد السكان برفقة عائلته".

وأشاروا إلى أنه تم الإبلاغ مرات عدة عن هذه الشرذمة الخبيثة.. وأعربوا عن ثقتهم الكبيرة بالجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التصرفات، وضرب كل من تسول له نفسه المساس والعبث بمقدرات وطننا الغالي بيد من حديد.

يُذكر أن الجهات الأمنية في المنطقة قد سجلت إنجازات كبيرة في عدد من المواقع بمحاربة مروجي المخدرات والمسكر، وفك غموض الكثير من القضايا الشائكة.