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عادت للحياة.. انتعاش أسواق الزي المدرسي والقرطاسية مع العودة الحضورية

المجمعات التجارية في تبوك شهدت ازدحامًا مروريًّا كبيرًا بعد ركود عام ونصف العام

عادت الحياة لأسواق الزي الموحد والمراييل المدرسية ومحال بيع القرطاسية والأدوات المدرسية خلال اليومين الماضيين؛ وذلك بعد قرار عودة الدراسة حضوريًّا للمرحلة الابتدائية؛ إذ شهدت المجمعات التجارية التي تختص بالزي الموحد في تبوك ازدحامًا مروريًّا كبيرًا داخل تلك المجمعات.

وكانت هذه الأسواق تعاني الركود طوال عام ونصف العام، هي ما مضى من جائحة كورونا منذ توقُّف الدراسة، وتحوُّلها عن بُعد قبل أن تعود مجددًا هذا العام تدريجيًّا. والبداية كانت بعودة المتوسطة والثانوية مطلع هذا العام الدراسي 1443هـ.

ومع الموجة الباردة التي تشهدها معظم مناطق السعودية زاد الإقبال على شراء الملابس الشتوية الثقيلة للأطفال؛ وهو ما أنعش هذه الأسواق مجددًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عادت للحياة.. انتعاش أسواق الزي المدرسي والقرطاسية مع العودة الحضورية
سبق

عادت الحياة لأسواق الزي الموحد والمراييل المدرسية ومحال بيع القرطاسية والأدوات المدرسية خلال اليومين الماضيين؛ وذلك بعد قرار عودة الدراسة حضوريًّا للمرحلة الابتدائية؛ إذ شهدت المجمعات التجارية التي تختص بالزي الموحد في تبوك ازدحامًا مروريًّا كبيرًا داخل تلك المجمعات.

وكانت هذه الأسواق تعاني الركود طوال عام ونصف العام، هي ما مضى من جائحة كورونا منذ توقُّف الدراسة، وتحوُّلها عن بُعد قبل أن تعود مجددًا هذا العام تدريجيًّا. والبداية كانت بعودة المتوسطة والثانوية مطلع هذا العام الدراسي 1443هـ.

ومع الموجة الباردة التي تشهدها معظم مناطق السعودية زاد الإقبال على شراء الملابس الشتوية الثقيلة للأطفال؛ وهو ما أنعش هذه الأسواق مجددًا.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:31 AM

عادت للحياة.. انتعاش أسواق الزي المدرسي والقرطاسية مع العودة الحضورية

المجمعات التجارية في تبوك شهدت ازدحامًا مروريًّا كبيرًا بعد ركود عام ونصف العام

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نواف الغضوري - تبوك
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عادت الحياة لأسواق الزي الموحد والمراييل المدرسية ومحال بيع القرطاسية والأدوات المدرسية خلال اليومين الماضيين؛ وذلك بعد قرار عودة الدراسة حضوريًّا للمرحلة الابتدائية؛ إذ شهدت المجمعات التجارية التي تختص بالزي الموحد في تبوك ازدحامًا مروريًّا كبيرًا داخل تلك المجمعات.

وكانت هذه الأسواق تعاني الركود طوال عام ونصف العام، هي ما مضى من جائحة كورونا منذ توقُّف الدراسة، وتحوُّلها عن بُعد قبل أن تعود مجددًا هذا العام تدريجيًّا. والبداية كانت بعودة المتوسطة والثانوية مطلع هذا العام الدراسي 1443هـ.

ومع الموجة الباردة التي تشهدها معظم مناطق السعودية زاد الإقبال على شراء الملابس الشتوية الثقيلة للأطفال؛ وهو ما أنعش هذه الأسواق مجددًا.

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