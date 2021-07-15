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"الحقيل" يقف على جاهزية أمانة العاصمة المقدسة لخدمة الحجاج

وزير الشؤون البلدية والقروية تجول جواً على عرفة ومزدلفة ومنى

اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، على خطط ومشروعات الوزارة وأمانة العاصمة المقدسة ذات الصلة بإقامة الحجيج والخدمات المقدمة لهم وأعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي وصيانة الطرق وشبكة تصريف مياه الأمطار و السيول وجاهزية شبكات الإنارة، في إطار جهود المملكة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وشملت جولته التفقدية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة , ووقف على جاهزية مقرات الضيافة الخاصة بالحجيج في مشعر منى، وفي مخيمات الضيافة بمشعر عرفات، وتفقد مواقع الخدمات البلدية , واطلع على مبادرة الأمانة في تنفيذ برادات المياه وكذلك أماكن نزول الحجاج بمزدلفة مرورا بطرق المشاة الممتدة من عرفات لمكة.

كما وقف الوزير على الاستعدادات والخطط الخاصة بأعمال النظافة وبرامج الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وأعمال الإصحاح البيئي وصيانة الطرق وتشغيل أنظمة الإنارة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، فيما اطلع على نموذج لمراكز الخدمات البلدية المصغرة داخل المشاعر المقدسة، بجانب سير العمل في غرفة عمليات أنفاق الملك خالد ، وأعمال الأمانة في رفع جاهزية ٥٨ نفقًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تخدم الحجيج، فضلًا عن التأكد من جاهزية الكوادر وفرق العمل والآليات في جبل الرحمة وبقية المشاعر التي تقدر بعدد ١٥ ألف فرد.

وشملت الجولة كذلك تفقد جسر الجمرات، والمرور على مواقع مجازر الأضاحي والهدي الحديثة بالمعيصم، لمتابعة استعداداتها استقبال الأضاحي والهدي خلال عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن القيام بجولة جوية باستخدام الطائرة العمودية للاطلاع على كامل المشاعر المقدسة في عرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك الاطلاع على المنطقة المركزية و المسجد الحرام والمناطق المحيطة به، كما تفقد طريق علي بن أبي طالب (والدائري الرابع).

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"الحقيل" يقف على جاهزية أمانة العاصمة المقدسة لخدمة الحجاج
سبق

اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، على خطط ومشروعات الوزارة وأمانة العاصمة المقدسة ذات الصلة بإقامة الحجيج والخدمات المقدمة لهم وأعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي وصيانة الطرق وشبكة تصريف مياه الأمطار و السيول وجاهزية شبكات الإنارة، في إطار جهود المملكة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وشملت جولته التفقدية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة , ووقف على جاهزية مقرات الضيافة الخاصة بالحجيج في مشعر منى، وفي مخيمات الضيافة بمشعر عرفات، وتفقد مواقع الخدمات البلدية , واطلع على مبادرة الأمانة في تنفيذ برادات المياه وكذلك أماكن نزول الحجاج بمزدلفة مرورا بطرق المشاة الممتدة من عرفات لمكة.

كما وقف الوزير على الاستعدادات والخطط الخاصة بأعمال النظافة وبرامج الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وأعمال الإصحاح البيئي وصيانة الطرق وتشغيل أنظمة الإنارة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، فيما اطلع على نموذج لمراكز الخدمات البلدية المصغرة داخل المشاعر المقدسة، بجانب سير العمل في غرفة عمليات أنفاق الملك خالد ، وأعمال الأمانة في رفع جاهزية ٥٨ نفقًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تخدم الحجيج، فضلًا عن التأكد من جاهزية الكوادر وفرق العمل والآليات في جبل الرحمة وبقية المشاعر التي تقدر بعدد ١٥ ألف فرد.

وشملت الجولة كذلك تفقد جسر الجمرات، والمرور على مواقع مجازر الأضاحي والهدي الحديثة بالمعيصم، لمتابعة استعداداتها استقبال الأضاحي والهدي خلال عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن القيام بجولة جوية باستخدام الطائرة العمودية للاطلاع على كامل المشاعر المقدسة في عرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك الاطلاع على المنطقة المركزية و المسجد الحرام والمناطق المحيطة به، كما تفقد طريق علي بن أبي طالب (والدائري الرابع).

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
06:49 PM

"الحقيل" يقف على جاهزية أمانة العاصمة المقدسة لخدمة الحجاج

وزير الشؤون البلدية والقروية تجول جواً على عرفة ومزدلفة ومنى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، على خطط ومشروعات الوزارة وأمانة العاصمة المقدسة ذات الصلة بإقامة الحجيج والخدمات المقدمة لهم وأعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي وصيانة الطرق وشبكة تصريف مياه الأمطار و السيول وجاهزية شبكات الإنارة، في إطار جهود المملكة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وشملت جولته التفقدية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة , ووقف على جاهزية مقرات الضيافة الخاصة بالحجيج في مشعر منى، وفي مخيمات الضيافة بمشعر عرفات، وتفقد مواقع الخدمات البلدية , واطلع على مبادرة الأمانة في تنفيذ برادات المياه وكذلك أماكن نزول الحجاج بمزدلفة مرورا بطرق المشاة الممتدة من عرفات لمكة.

كما وقف الوزير على الاستعدادات والخطط الخاصة بأعمال النظافة وبرامج الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وأعمال الإصحاح البيئي وصيانة الطرق وتشغيل أنظمة الإنارة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، فيما اطلع على نموذج لمراكز الخدمات البلدية المصغرة داخل المشاعر المقدسة، بجانب سير العمل في غرفة عمليات أنفاق الملك خالد ، وأعمال الأمانة في رفع جاهزية ٥٨ نفقًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تخدم الحجيج، فضلًا عن التأكد من جاهزية الكوادر وفرق العمل والآليات في جبل الرحمة وبقية المشاعر التي تقدر بعدد ١٥ ألف فرد.

وشملت الجولة كذلك تفقد جسر الجمرات، والمرور على مواقع مجازر الأضاحي والهدي الحديثة بالمعيصم، لمتابعة استعداداتها استقبال الأضاحي والهدي خلال عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن القيام بجولة جوية باستخدام الطائرة العمودية للاطلاع على كامل المشاعر المقدسة في عرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك الاطلاع على المنطقة المركزية و المسجد الحرام والمناطق المحيطة به، كما تفقد طريق علي بن أبي طالب (والدائري الرابع).

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