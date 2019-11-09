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"الانضباط" ترفض احتجاج "الاتحاد".. وتغرم "الأهلي" و"الزوري"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً برفض احتجاج نادي "الاتحاد" موضوعاً وقبوله شكلاً، بالإضافة إلى مصادرة رسوم الاحتجاج مع إمكانية الاستئناف، دون أن توضح أسباب الرفض في القرار الصادر.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد قدمت احتجاجاً على مشاركة لاعب فريق أبها أحمد مصطفى في مباراة الاتحاد وأبها، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمّن احتجاج "الاتحاد" مشاركة اللاعب مع منتخب مصر للشباب والأولمبي، بالإضافة إلى خوض اللاعب مباريات ضمن الدوري المصري والبلجيكي قبل انتقال الأخير لفريق أبها.

كما قررت اللجنة تغريم الأهلي مبلغ عشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف علبة مياه باتجاه مدرب فريق النادي الأهلي خلال مباراة فريق الاتحاد.

وتغريم عبدالله الزوري مدافع فريق الوحدة مبلغ 20 ألف ريال؛ بسبب تصريحاته التي تضمنت إساءة إعلامية تجاه مسؤول مباراة فريقه أمام "الرائد".

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط" ترفض احتجاج "الاتحاد".. وتغرم "الأهلي" و"الزوري"
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً برفض احتجاج نادي "الاتحاد" موضوعاً وقبوله شكلاً، بالإضافة إلى مصادرة رسوم الاحتجاج مع إمكانية الاستئناف، دون أن توضح أسباب الرفض في القرار الصادر.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد قدمت احتجاجاً على مشاركة لاعب فريق أبها أحمد مصطفى في مباراة الاتحاد وأبها، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمّن احتجاج "الاتحاد" مشاركة اللاعب مع منتخب مصر للشباب والأولمبي، بالإضافة إلى خوض اللاعب مباريات ضمن الدوري المصري والبلجيكي قبل انتقال الأخير لفريق أبها.

كما قررت اللجنة تغريم الأهلي مبلغ عشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف علبة مياه باتجاه مدرب فريق النادي الأهلي خلال مباراة فريق الاتحاد.

وتغريم عبدالله الزوري مدافع فريق الوحدة مبلغ 20 ألف ريال؛ بسبب تصريحاته التي تضمنت إساءة إعلامية تجاه مسؤول مباراة فريقه أمام "الرائد".

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
04:27 PM

"الانضباط" ترفض احتجاج "الاتحاد".. وتغرم "الأهلي" و"الزوري"

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً برفض احتجاج نادي "الاتحاد" موضوعاً وقبوله شكلاً، بالإضافة إلى مصادرة رسوم الاحتجاج مع إمكانية الاستئناف، دون أن توضح أسباب الرفض في القرار الصادر.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد قدمت احتجاجاً على مشاركة لاعب فريق أبها أحمد مصطفى في مباراة الاتحاد وأبها، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمّن احتجاج "الاتحاد" مشاركة اللاعب مع منتخب مصر للشباب والأولمبي، بالإضافة إلى خوض اللاعب مباريات ضمن الدوري المصري والبلجيكي قبل انتقال الأخير لفريق أبها.

كما قررت اللجنة تغريم الأهلي مبلغ عشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف علبة مياه باتجاه مدرب فريق النادي الأهلي خلال مباراة فريق الاتحاد.

وتغريم عبدالله الزوري مدافع فريق الوحدة مبلغ 20 ألف ريال؛ بسبب تصريحاته التي تضمنت إساءة إعلامية تجاه مسؤول مباراة فريقه أمام "الرائد".

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