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بتوجيه من ولي العهد..  تمديد "موسم الرياض" حتى نهاية شهر يناير

﻿"آل الشيخ": أكثر من سبعة ملايين ونصف زائر خلال شهر

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتمديد فعاليات موسم الرياض حتى آخر شهر يناير.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلاً: "الحمد لله وصلنا لسبعه ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر ... وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير".

يذكر أن "موسم الرياض" انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019 ، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد 15 ديسمبر 2019، حتى توجيه ولي العهد بتمديد الفعاليات لنهاية شهر يناير المقبل.

ولي العهد موسم الرياض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه من ولي العهد..  تمديد "موسم الرياض" حتى نهاية شهر يناير
سبق

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتمديد فعاليات موسم الرياض حتى آخر شهر يناير.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلاً: "الحمد لله وصلنا لسبعه ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر ... وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير".

يذكر أن "موسم الرياض" انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019 ، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد 15 ديسمبر 2019، حتى توجيه ولي العهد بتمديد الفعاليات لنهاية شهر يناير المقبل.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:16 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:15 PM

بتوجيه من ولي العهد..  تمديد "موسم الرياض" حتى نهاية شهر يناير

﻿"آل الشيخ": أكثر من سبعة ملايين ونصف زائر خلال شهر

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
8,818

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتمديد فعاليات موسم الرياض حتى آخر شهر يناير.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلاً: "الحمد لله وصلنا لسبعه ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر ... وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير".

يذكر أن "موسم الرياض" انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019 ، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد 15 ديسمبر 2019، حتى توجيه ولي العهد بتمديد الفعاليات لنهاية شهر يناير المقبل.

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