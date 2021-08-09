النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نزاهة": التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 207 مواطنين ومقيمين خلال ذي الحجة

جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة الماضي 878 جولة رقابية وحققت مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وأوقفت 207 مواطنين ومقيمين من موظفي 10 وزارات.

وتفصيلاً، قالت "نزاهة": "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة 1442هـ اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۸۷۸) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (461) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۲۰۷) مواطنين ومقيمين منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام".

وأوضحت أن المتورطين متهمون في قضايا (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وقالت :"لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، والفاكس: 0114420057".

خالد الشاماني المدينة المنورة منصور الشلاقي حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نزاهة": التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 207 مواطنين ومقيمين خلال ذي الحجة
سبق

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة الماضي 878 جولة رقابية وحققت مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وأوقفت 207 مواطنين ومقيمين من موظفي 10 وزارات.

وتفصيلاً، قالت "نزاهة": "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة 1442هـ اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۸۷۸) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (461) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۲۰۷) مواطنين ومقيمين منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام".

وأوضحت أن المتورطين متهمون في قضايا (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وقالت :"لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، والفاكس: 0114420057".

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
07:41 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:11 AM

"نزاهة": التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 207 مواطنين ومقيمين خلال ذي الحجة

جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
31
29,453

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة الماضي 878 جولة رقابية وحققت مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وأوقفت 207 مواطنين ومقيمين من موظفي 10 وزارات.

وتفصيلاً، قالت "نزاهة": "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة 1442هـ اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۸۷۸) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (461) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۲۰۷) مواطنين ومقيمين منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام".

وأوضحت أن المتورطين متهمون في قضايا (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وقالت :"لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، والفاكس: 0114420057".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,252

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة