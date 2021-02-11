النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر .. ولي العهد يُطلق "كورال بلوم"

الأمم المتحدة تُدين هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي بالمملكة

عبّرت عن انزعاجها من الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيات

أعرَبَ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الانزعاج البالغ بشأن التقارير التي أفادت بوقوع هجوم من الحوثيين بطائرات دون طيار على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وأكد دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي إدانة الأمم المتحدة لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنية الأساسية المدنية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمم المتحدة تُدين هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي بالمملكة
سبق

أعرَبَ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الانزعاج البالغ بشأن التقارير التي أفادت بوقوع هجوم من الحوثيين بطائرات دون طيار على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وأكد دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي إدانة الأمم المتحدة لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنية الأساسية المدنية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:24 AM

الأمم المتحدة تُدين هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي بالمملكة

عبّرت عن انزعاجها من الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
0
549

أعرَبَ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الانزعاج البالغ بشأن التقارير التي أفادت بوقوع هجوم من الحوثيين بطائرات دون طيار على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وأكد دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي إدانة الأمم المتحدة لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنية الأساسية المدنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,011
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,457
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة