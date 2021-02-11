الأمم المتحدة تُدين هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي بالمملكة

عبّرت عن انزعاجها من الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيات

أعرَبَ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الانزعاج البالغ بشأن التقارير التي أفادت بوقوع هجوم من الحوثيين بطائرات دون طيار على مطار أبها الدولي بالمملكة.

وأكد دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي إدانة الأمم المتحدة لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنية الأساسية المدنية.