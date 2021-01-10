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يوفِّر 380 ألف فرصة عمل ويُسهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي

مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

وسم #مشروع_ذا_لاين يتصدر منصة "تويتر" بعد إعلان ولي العهد عنه

اهتمام محلي وعالمي بالحدث

تصدر وسم #مشروع_ذا_لاين قائمة الأكثر تداولاً على منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع "ذا لاين" العملاق والذي يأتي ضمن رؤية 2030.

ويعكس وصول وسم "ذا لاين" للترند العالمي على "تويتر"، مدى أهمية المشروع لكل دول العالم، وكذلك مدى الترقب للإعلان عنه ومعرفة تفاصيله الفريدة.

وشهد الوسم تفاعلاً محليًا وعالميًا، سواء من المواطنين، أو المسؤولين، وكذلك كبار المستثمرين حول العالم، الذين رحبوا بالنقلة الجديدة في مجال المدن المستقبلية التي تعد أنموذجًا للحفاظ على علاقة الإنسان بالطبيعة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أعلن عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يُعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

فيما ستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

ولي العهد ذا لاين محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وسم #مشروع_ذا_لاين يتصدر منصة "تويتر" بعد إعلان ولي العهد عنه
سبق

تصدر وسم #مشروع_ذا_لاين قائمة الأكثر تداولاً على منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع "ذا لاين" العملاق والذي يأتي ضمن رؤية 2030.

ويعكس وصول وسم "ذا لاين" للترند العالمي على "تويتر"، مدى أهمية المشروع لكل دول العالم، وكذلك مدى الترقب للإعلان عنه ومعرفة تفاصيله الفريدة.

وشهد الوسم تفاعلاً محليًا وعالميًا، سواء من المواطنين، أو المسؤولين، وكذلك كبار المستثمرين حول العالم، الذين رحبوا بالنقلة الجديدة في مجال المدن المستقبلية التي تعد أنموذجًا للحفاظ على علاقة الإنسان بالطبيعة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أعلن عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يُعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

فيما ستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
09:41 PM
اخر تعديل
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
10:42 PM

وسم #مشروع_ذا_لاين يتصدر منصة "تويتر" بعد إعلان ولي العهد عنه

اهتمام محلي وعالمي بالحدث

A A A
بدر الجبل - الرياض
2
4,722

تصدر وسم #مشروع_ذا_لاين قائمة الأكثر تداولاً على منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع "ذا لاين" العملاق والذي يأتي ضمن رؤية 2030.

ويعكس وصول وسم "ذا لاين" للترند العالمي على "تويتر"، مدى أهمية المشروع لكل دول العالم، وكذلك مدى الترقب للإعلان عنه ومعرفة تفاصيله الفريدة.

وشهد الوسم تفاعلاً محليًا وعالميًا، سواء من المواطنين، أو المسؤولين، وكذلك كبار المستثمرين حول العالم، الذين رحبوا بالنقلة الجديدة في مجال المدن المستقبلية التي تعد أنموذجًا للحفاظ على علاقة الإنسان بالطبيعة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أعلن عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم الذي يُعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

فيما ستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

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