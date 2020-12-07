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تزامنا مع اليوم العالمي.. "كهاتين" تدشّن أصغر فريق تطوعي من الأيتام

20 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشر عاماً

دشّنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرّمة (كهاتين) أول وأصغر فريق تطوعي من الأيتام بالمملكة، تزامناً مع يوم التطوع السعودي والعالمي 2020.

ويبلغ عدد المتطوعين الصغار عشرين متطوعاً تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشر عاماً تحت مسمّى (فريق براعم أيتام كهاتين التطوعي).

وانطلقت أولى مبادرات الفريق بجولة على المركز الرئيس بالجمعية تم فيها توزيع الورد وتعريف منسوبي الجمعية بالتطوع معربين عن استعدادهم للتطوع في خدمة المجتمع المكي.

وتقدم مدير عام الجمعية د. م. محمد عبدالرحيم ناقرو؛ بالشكر الجزيل للمتطوعين على حرصهم ومبادرتهم للالتحاق بخدمة المجتمع من خلال مبادرات الجمعية، معرباً عن فخره بهم كونهم قادة المستقبل والمساهمين في دفع عجلة رؤية المملكة 2030 للوصول للمليون متطوع، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

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تزامنا مع اليوم العالمي.. "كهاتين" تدشّن أصغر فريق تطوعي من الأيتام
سبق

دشّنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرّمة (كهاتين) أول وأصغر فريق تطوعي من الأيتام بالمملكة، تزامناً مع يوم التطوع السعودي والعالمي 2020.

ويبلغ عدد المتطوعين الصغار عشرين متطوعاً تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشر عاماً تحت مسمّى (فريق براعم أيتام كهاتين التطوعي).

وانطلقت أولى مبادرات الفريق بجولة على المركز الرئيس بالجمعية تم فيها توزيع الورد وتعريف منسوبي الجمعية بالتطوع معربين عن استعدادهم للتطوع في خدمة المجتمع المكي.

وتقدم مدير عام الجمعية د. م. محمد عبدالرحيم ناقرو؛ بالشكر الجزيل للمتطوعين على حرصهم ومبادرتهم للالتحاق بخدمة المجتمع من خلال مبادرات الجمعية، معرباً عن فخره بهم كونهم قادة المستقبل والمساهمين في دفع عجلة رؤية المملكة 2030 للوصول للمليون متطوع، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
02:00 PM

تزامنا مع اليوم العالمي.. "كهاتين" تدشّن أصغر فريق تطوعي من الأيتام

20 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشر عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشّنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرّمة (كهاتين) أول وأصغر فريق تطوعي من الأيتام بالمملكة، تزامناً مع يوم التطوع السعودي والعالمي 2020.

ويبلغ عدد المتطوعين الصغار عشرين متطوعاً تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشر عاماً تحت مسمّى (فريق براعم أيتام كهاتين التطوعي).

وانطلقت أولى مبادرات الفريق بجولة على المركز الرئيس بالجمعية تم فيها توزيع الورد وتعريف منسوبي الجمعية بالتطوع معربين عن استعدادهم للتطوع في خدمة المجتمع المكي.

وتقدم مدير عام الجمعية د. م. محمد عبدالرحيم ناقرو؛ بالشكر الجزيل للمتطوعين على حرصهم ومبادرتهم للالتحاق بخدمة المجتمع من خلال مبادرات الجمعية، معرباً عن فخره بهم كونهم قادة المستقبل والمساهمين في دفع عجلة رؤية المملكة 2030 للوصول للمليون متطوع، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

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