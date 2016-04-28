وأكدت صحيفة Global Times الصينية أن الهجوم أسفر عن إصابة 16 طفلاً واثنين من العاملين في روضة الأطفال، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء وفق روسيا اليوم.

18 مصاباً في هجوم بسكين على روضة أطفال بالصين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-28 أصيب 18 شخصاً معظمهم أطفال جراء هجوم نفذه رجل مسلح بسكين على روضة أطفال في مدينة بايليو جنوب الصين. وأكدت صحيفة Global Times الصينية أن الهجوم أسفر عن إصابة 16 طفلاً واثنين من العاملين في روضة الأطفال، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء وفق روسيا اليوم.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 01:25 PM

18 مصاباً في هجوم بسكين على روضة أطفال بالصين بينهم 16 طفلاً واثنان من العاملين وتوقيف مشتبه به





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أصيب 18 شخصاً معظمهم أطفال جراء هجوم نفذه رجل مسلح بسكين على روضة أطفال في مدينة بايليو جنوب الصين.

وأكدت صحيفة Global Times الصينية أن الهجوم أسفر عن إصابة 16 طفلاً واثنين من العاملين في روضة الأطفال، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء وفق روسيا اليوم.