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18 مصاباً في هجوم بسكين على روضة أطفال بالصين

بينهم 16 طفلاً واثنان من العاملين وتوقيف مشتبه به

أصيب 18 شخصاً معظمهم أطفال جراء هجوم نفذه رجل مسلح بسكين على روضة أطفال في مدينة بايليو جنوب الصين.

وأكدت صحيفة Global Times الصينية أن الهجوم أسفر عن إصابة 16 طفلاً واثنين من العاملين في روضة الأطفال، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء وفق روسيا اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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18 مصاباً في هجوم بسكين على روضة أطفال بالصين
سبق

أصيب 18 شخصاً معظمهم أطفال جراء هجوم نفذه رجل مسلح بسكين على روضة أطفال في مدينة بايليو جنوب الصين.

وأكدت صحيفة Global Times الصينية أن الهجوم أسفر عن إصابة 16 طفلاً واثنين من العاملين في روضة الأطفال، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء وفق روسيا اليوم.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
01:25 PM

18 مصاباً في هجوم بسكين على روضة أطفال بالصين

بينهم 16 طفلاً واثنان من العاملين وتوقيف مشتبه به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب 18 شخصاً معظمهم أطفال جراء هجوم نفذه رجل مسلح بسكين على روضة أطفال في مدينة بايليو جنوب الصين.

وأكدت صحيفة Global Times الصينية أن الهجوم أسفر عن إصابة 16 طفلاً واثنين من العاملين في روضة الأطفال، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء وفق روسيا اليوم.

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