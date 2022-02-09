"العنود الخيرية" توقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للتطوع

لتعزيز مجالات التعاون المشتركة بينهما ودعم المبادرات

أبرمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للتطوع، لتعزيز مجالات التعاون المشتركة بينهما من منطلق الاستفادة من الخبرات المتنوعة بمجال التطوع ودعم المبادرات.

وتسعى المؤسسة لدمج خبراتها الطويلة مع الاتحاد العربي للتطوع الذي يعتبر عضوًا في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

جرى توقيع المذكرة في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ورئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بن محمد بوهزاع.

شهد توقيع المذكرة حضور مديرة إدارة الشراكات في مؤسسة الأميرة العنود الخيرية هناء البكر، ومسؤولة الشراكات الدولية الأميرة الجوهرة آل سعود، ومن الاتحاد العربي للتطوع، مدير العلاقات العامة والإعلام، سامية حسين، وعماد السعودي وحسين السعيد وعبد الله بورشيد.

وأكد الطرفان عنايتهما بتحقيق مخرجات فعلية من خلال هذه الشراكة بتقديم برامج ومبادرات مجتمعية دولية مستدامة.

وعبر الدكتور يوسف الحزيم عن حجم التفاؤل الكبير تجاه التعاون حول العمل التطوعي الذي يعد أحد مستهدفات رؤية الملكة 2030 وعن مدى حجم الشراكة الدولية مع الاتحاد العربي للتطوع التي تسهم في استهداف فئات متنوعة من الوطن العربي.

كما عبر حسن بوهزاع عن سعادته حول إبرام هذه الاتفاقية وعن إعجابه بإنجازات المؤسسة.

ويهدف الاتحاد العربي من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين المرأة والشباب وتطوير العمل التطوعي في الدول العربية.

صاحب مراسم توقيع المذكرة جولة في معرض العنود الدائم، للتعريف بتاريخ المؤسسة وأعمالها وإنجازاتها.

أتى هذا التعاون استمرارًا لرحلة التشبيك المثمر في مسيرة "العنود" الخيرية، واهتمامًا بالأعمال التطوعية الذي من شأنها أن تكون مصدرًا حيويًا لتمكين المجتمعات واستدامة العمل وتبادل المعارف.