15 حالة كورونا بين المصلين تُغلق 12 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق

مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 20 يوماً 182 مسجداً تمّ فتح 168 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 12 مسجداً -مؤقتاً- في أربع مناطق بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرين يوماً 182 مسجداً؛ تم فتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الإثنين، أن المساجد المغلقة هي سبعة مساجد في منطقة الرياض، تم رصد عدد سبع إصابات بها، وثلاثة مساجد بمنطقة جازان تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت الوزارة إلى فتح عشرة مساجد؛ ستة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، الجميع، إلى تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية كافة، والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكّدت أهمية التعاون في رصد المخالفات، والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ، بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.