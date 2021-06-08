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وزير الطاقة ونظيره العراقي يناقشان آفاق التعاون الثنائي

بحثا الاستثمار في مجالات الطاقة المتنوعة بين البلدين الشقيقين

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز، وزير الطاقة، مباحثات عبر الاتصال المرئي، مع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات الطاقة المتنوعة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي، ورئيس هيئة الاستثمار العراقية سهى النجار، وعدد من المسؤولين في البلدين.

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وزير الطاقة ونظيره العراقي يناقشان آفاق التعاون الثنائي
سبق

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز، وزير الطاقة، مباحثات عبر الاتصال المرئي، مع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات الطاقة المتنوعة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي، ورئيس هيئة الاستثمار العراقية سهى النجار، وعدد من المسؤولين في البلدين.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:09 PM

وزير الطاقة ونظيره العراقي يناقشان آفاق التعاون الثنائي

بحثا الاستثمار في مجالات الطاقة المتنوعة بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز، وزير الطاقة، مباحثات عبر الاتصال المرئي، مع وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات الطاقة المتنوعة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي، ورئيس هيئة الاستثمار العراقية سهى النجار، وعدد من المسؤولين في البلدين.

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