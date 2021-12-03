لأول مرة.. أكبر تغطية 5G لجائزة stc الكبرى للفورمولا1 في المملكة

أسرع وأطول حلبة في العالم تحتضنها جدة

أكملتstc جاهزيتها لانطلاق سباق جائزة stc الكبرى للفورمولا1 الذي تستضيفه مدينة جدة، بتمكين حلبة الفورمولا1 والفعاليات المصاحبة بأحدث التجهيزات التقنية التي تضمنت خدمات رقمية وتقنيات عالية السرعة، بتغطية موقع الحدث بدوائر الإنترنت عالية السرعة بسعة بلغت 29 جيجابت لكل ثانية وتوفير 14 برج اتصال ثابتاً ومتحركاً بتقنية الجيل الخامس 5G، تغطي مواقع فعاليات السباق كافة؛ ليتمكّن الحضور ومتابعو الفعاليات من الاستمتاع بتجربة رقمية ثرية.

بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل :"نفخر في مجموعة stc بدعم جائزة stc الكبرى للفورمولا1 أحد أضخم الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة التي تعد بوابة لاستضافة فعاليات دولية أخرى مشابهة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الحياة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stcالمهندس عليان بن محمد الوتيد: "نحن في stc فخورون بكوننا شريكاً إستراتيجياً لهذا لسباق العالمي وداعمين له بإمكاناتنا البشرية والفنية بأحدث التقنيات المستخدمة، كتأكيد على تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وتبوؤه مركزاً متقدماً عالمياً".

يأتي هذا الدعم ضمن شراكة stc الإستراتيجية مع جائزة stc الكبرى للفورمولا1 كدعم للمبادرات الملهمة والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات، التي تحظى باهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة محلياً وخارجياً.

الجدير بالذكر أن حلبة كورنيش جدة تعد أسرع حلبة فورمولا 1 تمّ بناؤها وتعتبر ثاني أطول حلبة في تاريخ سباق سيارات الفورمولا 1 بعد حلبة "سبا فرانكورشان" البلجيكية، وتحتوي الحلبة على 27 منعطفاً لتكون الحلبة صاحبة أكبر عددٍ من المنعطفات في العالم.

وتُعد هذه واحدة فقط من باقة كبيرة من المزايا التصميمية الكفيلة بتحطيم الأرقام القياسية التي ستدفع السائقين إلى تقديم أفضل ما لديهم للفوز بمكان على منصة التتويج.