النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

وفيات كورونا عالميًّا تتجاوز المليونين و500 ألف

الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة بأكبر عدد

تخطى إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، عتبة المليونين و500 ألف، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بأكبر عدد من الوفيات.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس؛ بلغ إجمالي وفيات الفيروس حول العالم، مليونين و508 آلاف و913.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم في وفيات كورونا، بـ518 ألفًا و363 وفاة، تليها البرازيل بـ250 ألفًا و79، ثم المكسيك بـ182 ألفًا و815؛ وفق "روسيا اليوم".

وأظهرت بيانات الموقع أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 112 مليونًا و850 ألفًا و488.. في حين بلغ عدد المتعافين من كورونا 88 مليونًا و713 ألفًا و439.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات كورونا عالميًّا تتجاوز المليونين و500 ألف
سبق

تخطى إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، عتبة المليونين و500 ألف، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بأكبر عدد من الوفيات.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس؛ بلغ إجمالي وفيات الفيروس حول العالم، مليونين و508 آلاف و913.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم في وفيات كورونا، بـ518 ألفًا و363 وفاة، تليها البرازيل بـ250 ألفًا و79، ثم المكسيك بـ182 ألفًا و815؛ وفق "روسيا اليوم".

وأظهرت بيانات الموقع أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 112 مليونًا و850 ألفًا و488.. في حين بلغ عدد المتعافين من كورونا 88 مليونًا و713 ألفًا و439.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:43 AM

وفيات كورونا عالميًّا تتجاوز المليونين و500 ألف

الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة بأكبر عدد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
310

تخطى إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، عتبة المليونين و500 ألف، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بأكبر عدد من الوفيات.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس؛ بلغ إجمالي وفيات الفيروس حول العالم، مليونين و508 آلاف و913.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم في وفيات كورونا، بـ518 ألفًا و363 وفاة، تليها البرازيل بـ250 ألفًا و79، ثم المكسيك بـ182 ألفًا و815؛ وفق "روسيا اليوم".

وأظهرت بيانات الموقع أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 112 مليونًا و850 ألفًا و488.. في حين بلغ عدد المتعافين من كورونا 88 مليونًا و713 ألفًا و439.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,806

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة