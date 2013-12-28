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خادم الحرمين يوجّه دعوة إلى أمير الكويت لحضور القمة الخليجية الـ41 بالرياض

الحجرف: يدخل مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم، أن الأمين العام سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

واستقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في قصر السيف حيث اطلع على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قائلاً: "تشرّفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله- للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضت مع سموه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وعبّر الحجرف، عن جزيل شكره لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وأضاف الحجرف، قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق -بإذن الله- لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوجّه دعوة إلى أمير الكويت لحضور القمة الخليجية الـ41 بالرياض
سبق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم، أن الأمين العام سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

واستقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في قصر السيف حيث اطلع على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قائلاً: "تشرّفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله- للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضت مع سموه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وعبّر الحجرف، عن جزيل شكره لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وأضاف الحجرف، قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق -بإذن الله- لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
11:10 AM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
12:14 PM

خادم الحرمين يوجّه دعوة إلى أمير الكويت لحضور القمة الخليجية الـ41 بالرياض

الحجرف: يدخل مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم، أن الأمين العام سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

واستقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في قصر السيف حيث اطلع على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قائلاً: "تشرّفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -حفظه الله- للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضت مع سموه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وعبّر الحجرف، عن جزيل شكره لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وأضاف الحجرف، قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق -بإذن الله- لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.

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