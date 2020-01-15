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للمرة الأولى.. "تويتر" يسمح بإرسال الأموال

عبر إطلاقها ميزة جديدة تستخدم العملة التقنية

كشفت تقارير صحفية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" سمحت لأول مرة بإرسال مستخدميها الأموال إلى بعضهم البعض.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "تويتر" أتاحت ميزة دفع جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض.

وتعمل تقنية "دفع تويتر" على استخدام العملة الرقمية "بيتكوين" كوسيلة للدفع المباشر بين المستخدمين.

وستساعد "تويتر" في تنفيذ تلك المهام شركة "سكوير" للخدمات المالية، التي تركز نشاطها في الخدمات التجارية وخدمات الدفع بواسطة الهواتف المحمولة.

ويعد هذا القرار بمثابة إنعاش قوي من "تويتر" لعملة "بيتكوين" الرقمية.

وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر": "بتكوين ستكون يومًا ما عملة الإنترنت، وسندمج مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت".

وأوضح دورسي أنه يأمل أن يؤدي تفعيل تلك الميزة إلى زيادة انتشار عملة "بتكوين" في قارة أفريقيا.

وتوقع دورسي أن تكون تلك الخدمة جاهزة للانطلاق رسميًا في منتصف عام 2020 الجاري.

تويتر يسمح بإرسال الأموال

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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للمرة الأولى.. "تويتر" يسمح بإرسال الأموال
سبق

كشفت تقارير صحفية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" سمحت لأول مرة بإرسال مستخدميها الأموال إلى بعضهم البعض.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "تويتر" أتاحت ميزة دفع جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض.

وتعمل تقنية "دفع تويتر" على استخدام العملة الرقمية "بيتكوين" كوسيلة للدفع المباشر بين المستخدمين.

وستساعد "تويتر" في تنفيذ تلك المهام شركة "سكوير" للخدمات المالية، التي تركز نشاطها في الخدمات التجارية وخدمات الدفع بواسطة الهواتف المحمولة.

ويعد هذا القرار بمثابة إنعاش قوي من "تويتر" لعملة "بيتكوين" الرقمية.

وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر": "بتكوين ستكون يومًا ما عملة الإنترنت، وسندمج مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت".

وأوضح دورسي أنه يأمل أن يؤدي تفعيل تلك الميزة إلى زيادة انتشار عملة "بتكوين" في قارة أفريقيا.

وتوقع دورسي أن تكون تلك الخدمة جاهزة للانطلاق رسميًا في منتصف عام 2020 الجاري.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:34 PM

للمرة الأولى.. "تويتر" يسمح بإرسال الأموال

عبر إطلاقها ميزة جديدة تستخدم العملة التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,162

كشفت تقارير صحفية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" سمحت لأول مرة بإرسال مستخدميها الأموال إلى بعضهم البعض.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "تويتر" أتاحت ميزة دفع جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض.

وتعمل تقنية "دفع تويتر" على استخدام العملة الرقمية "بيتكوين" كوسيلة للدفع المباشر بين المستخدمين.

وستساعد "تويتر" في تنفيذ تلك المهام شركة "سكوير" للخدمات المالية، التي تركز نشاطها في الخدمات التجارية وخدمات الدفع بواسطة الهواتف المحمولة.

ويعد هذا القرار بمثابة إنعاش قوي من "تويتر" لعملة "بيتكوين" الرقمية.

وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر": "بتكوين ستكون يومًا ما عملة الإنترنت، وسندمج مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت".

وأوضح دورسي أنه يأمل أن يؤدي تفعيل تلك الميزة إلى زيادة انتشار عملة "بتكوين" في قارة أفريقيا.

وتوقع دورسي أن تكون تلك الخدمة جاهزة للانطلاق رسميًا في منتصف عام 2020 الجاري.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
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