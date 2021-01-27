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احذر من السفر إليها.. إعلان حالة الطوارئ بولاية واشنطن بسبب الحصبة

السلطات الصحية رصدت هناك 32 إصابة بالمرض

دعا حاكم ولاية واشنطن الأمريكية جاي إنسلي، اليوم، إلى إعلان حالة الطوارئ في الولاية؛ حيث رصدت السلطات الصحية هناك 32 إصابة بمرض الحصبة.

وقال إنسلي خلال إعلان حالة الطوارئ: إن وجود هذه الإصابات يعد خطراً على الصحة العامة، وقد تنتقل بسرعة إلى مقاطعات أخرى، وحتى أمس أصيب 31 طفلاً في مقاطعة كلارك جنوب الولاية، بينهم 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام و10 أعوام، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بالمرض ذاته في مقاطعة كينغ.


ويسمح قرار الحاكم إعلان حالة الطوارئ للسلطات في الولاية، باستخدام كل الموارد و"فعل أي شيء ممكن" لمساعدة المقاطعات التي تعاني من انتشار الحصبة.

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احذر من السفر إليها.. إعلان حالة الطوارئ بولاية واشنطن بسبب الحصبة
سبق

دعا حاكم ولاية واشنطن الأمريكية جاي إنسلي، اليوم، إلى إعلان حالة الطوارئ في الولاية؛ حيث رصدت السلطات الصحية هناك 32 إصابة بمرض الحصبة.

وقال إنسلي خلال إعلان حالة الطوارئ: إن وجود هذه الإصابات يعد خطراً على الصحة العامة، وقد تنتقل بسرعة إلى مقاطعات أخرى، وحتى أمس أصيب 31 طفلاً في مقاطعة كلارك جنوب الولاية، بينهم 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام و10 أعوام، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بالمرض ذاته في مقاطعة كينغ.


ويسمح قرار الحاكم إعلان حالة الطوارئ للسلطات في الولاية، باستخدام كل الموارد و"فعل أي شيء ممكن" لمساعدة المقاطعات التي تعاني من انتشار الحصبة.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:19 PM

احذر من السفر إليها.. إعلان حالة الطوارئ بولاية واشنطن بسبب الحصبة

السلطات الصحية رصدت هناك 32 إصابة بالمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - واشنطن
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دعا حاكم ولاية واشنطن الأمريكية جاي إنسلي، اليوم، إلى إعلان حالة الطوارئ في الولاية؛ حيث رصدت السلطات الصحية هناك 32 إصابة بمرض الحصبة.

وقال إنسلي خلال إعلان حالة الطوارئ: إن وجود هذه الإصابات يعد خطراً على الصحة العامة، وقد تنتقل بسرعة إلى مقاطعات أخرى، وحتى أمس أصيب 31 طفلاً في مقاطعة كلارك جنوب الولاية، بينهم 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام و10 أعوام، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بالمرض ذاته في مقاطعة كينغ.


ويسمح قرار الحاكم إعلان حالة الطوارئ للسلطات في الولاية، باستخدام كل الموارد و"فعل أي شيء ممكن" لمساعدة المقاطعات التي تعاني من انتشار الحصبة.

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