رينارد: لاعبو الأخضر يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير نحو تحقيق الهدف

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فيتنام في تصفيات المونديال

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: "سعيد بأن نعود للتصفيات الآسيوية مجددًا من هذا الملعب مع المرحلة الأخيرة ما قبل كأس العالم 2022، لذلك من المهم أن نبدأ بداية جيدة تعزز فرصنا نحو تحقيق هدفنا.

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً: "التصفيات النهائية صعبة وقوية على جميع المنتخبات، لذلك يجب علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا وبتركيز عالٍ قبل أي مواجهة".

وأشاد بالتنظيم الدفاعي للأخضر وقال: "التنظيم الدفاعي كان قويًا ومثاليًا في المرحلة الماضية، ونسعى لمواصلة العمل لنبدأ بأفضل مما انتهينا منه".

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً : "لاعبو المنتخب يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير نحو تحقيق الهدف من أجل وطنهم".



وعن المنتخب الفيتنامي علق قائلاً: "يتمتع بانضباطية عالية داخل أرضية الملعب، لذا يجب أن نكون في كامل تركيزنا لنطبق ما عملنا عليه طيلة الفترة الماضية من الإعداد".