النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رينارد: لاعبو الأخضر يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير نحو تحقيق الهدف

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فيتنام في تصفيات المونديال

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: "سعيد بأن نعود للتصفيات الآسيوية مجددًا من هذا الملعب مع المرحلة الأخيرة ما قبل كأس العالم 2022، لذلك من المهم أن نبدأ بداية جيدة تعزز فرصنا نحو تحقيق هدفنا.

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً: "التصفيات النهائية صعبة وقوية على جميع المنتخبات، لذلك يجب علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا وبتركيز عالٍ قبل أي مواجهة".

وأشاد بالتنظيم الدفاعي للأخضر وقال: "التنظيم الدفاعي كان قويًا ومثاليًا في المرحلة الماضية، ونسعى لمواصلة العمل لنبدأ بأفضل مما انتهينا منه".

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً : "لاعبو المنتخب يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير نحو تحقيق الهدف من أجل وطنهم".


وعن المنتخب الفيتنامي علق قائلاً: "يتمتع بانضباطية عالية داخل أرضية الملعب، لذا يجب أن نكون في كامل تركيزنا لنطبق ما عملنا عليه طيلة الفترة الماضية من الإعداد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رينارد: لاعبو الأخضر يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير نحو تحقيق الهدف
سبق

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: "سعيد بأن نعود للتصفيات الآسيوية مجددًا من هذا الملعب مع المرحلة الأخيرة ما قبل كأس العالم 2022، لذلك من المهم أن نبدأ بداية جيدة تعزز فرصنا نحو تحقيق هدفنا.

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً: "التصفيات النهائية صعبة وقوية على جميع المنتخبات، لذلك يجب علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا وبتركيز عالٍ قبل أي مواجهة".

وأشاد بالتنظيم الدفاعي للأخضر وقال: "التنظيم الدفاعي كان قويًا ومثاليًا في المرحلة الماضية، ونسعى لمواصلة العمل لنبدأ بأفضل مما انتهينا منه".

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً : "لاعبو المنتخب يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير نحو تحقيق الهدف من أجل وطنهم".


وعن المنتخب الفيتنامي علق قائلاً: "يتمتع بانضباطية عالية داخل أرضية الملعب، لذا يجب أن نكون في كامل تركيزنا لنطبق ما عملنا عليه طيلة الفترة الماضية من الإعداد".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
11:39 PM

رينارد: لاعبو الأخضر يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير نحو تحقيق الهدف

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فيتنام في تصفيات المونديال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
808

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: "سعيد بأن نعود للتصفيات الآسيوية مجددًا من هذا الملعب مع المرحلة الأخيرة ما قبل كأس العالم 2022، لذلك من المهم أن نبدأ بداية جيدة تعزز فرصنا نحو تحقيق هدفنا.

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً: "التصفيات النهائية صعبة وقوية على جميع المنتخبات، لذلك يجب علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا وبتركيز عالٍ قبل أي مواجهة".

وأشاد بالتنظيم الدفاعي للأخضر وقال: "التنظيم الدفاعي كان قويًا ومثاليًا في المرحلة الماضية، ونسعى لمواصلة العمل لنبدأ بأفضل مما انتهينا منه".

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً : "لاعبو المنتخب يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير نحو تحقيق الهدف من أجل وطنهم".


وعن المنتخب الفيتنامي علق قائلاً: "يتمتع بانضباطية عالية داخل أرضية الملعب، لذا يجب أن نكون في كامل تركيزنا لنطبق ما عملنا عليه طيلة الفترة الماضية من الإعداد".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,256
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة