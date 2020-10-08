عسيري: اعتماد الطائف مدينة صحية خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة الحياة

هنأ أمير مكة المكرمة والمحافظ وأبناءها بهذا الإنجاز

هنأ رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة اعتماد مدينة الطائف مدينة صحية.



ونوه الدكتور عسيري بجهود محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج مدينة الطائف الصحية سعد بن مقبل الميموني، وأعضاء اللجنة، مباركاً لهم ولجميع أبناء المحافظة هذا الإنجاز، الذي جاء ثمرة تعاون جميع القطاعات وعملها بروح الفريق الواحد خدمة للطائف وأبنائها.



وعدّ رئيس جامعة الطائف هذا الاعتماد إنجازاً كبيراً وخطوة مهمة للارتقاء بجودة الحياة ورفاهية المواطنين وفق مستهدفات رؤية المملكة٢٠٣٠، ما يؤهل مدينة الطائف لتكون - صحياً وبيئياً واجتماعياً - نموذجاً وطنياً ناجحاً تقتدي به بقية مدن المملكة.



وأشار إلى أن الجامعة وضعت وتضع جميع إمكاناتها العلمية والبحثية وبرامجها لخدمة المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظة الطائف في جميع المجالات، انطلاقاً من التزامها بأن تكون جامعة ذات دور متميز لتحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء الفرد وتنمية المجتمع.



ولفت عسيري إلى أن جامعة الطائف عقدت منذ سنوات شراكة ثنائية مع برنامج المدن الصحية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع البرنامج، بهدف تحقيق تعاون مثمر بين الجانبين في المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية والسلوكية وغيرها من المجالات المعززة لصحة الأسرة والمجتمع في مدينة الطائف.



وأبان رئيس جامعة الطائف أن تقديم الجامعة العديد من البرامج والخدمات والأنشطة المعززة لجودة الحياة في محافظة الطائف، تهدف إلى حماية صحة الأسرة والمجتمع، وتعزيز الدور الثقافي والتعليمي من أجل الحفاظ على الإصحاح البيئي المحيط بالأسرة، وتقصي أوضاعهم المجتمعية والنفسية والسلوكية.



وفي نهاية حديثه أكد الدكتور عسيري التزام جامعة الطائف بالاستمرار في دعم جهود القطاعات الحكومية كافة لرفع مستوى الجانب الصحي والبيئي، وتشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية واستثمار الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والاحتفالات والمناسبات لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية، إضافة للعمل على بناء القدرات والتأهيل وصنع سياسات وأنظمة معززة لذلك.