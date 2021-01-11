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في الإمارات.. إنقاذ حياة طفل صغير ابتلع 13 قطعة مغناطيس

الأطباء نجحوا في استعادة وظيفة الأمعاء دون حاجة لاستئصالها

نجح الأطباء بمستشفى ميديكلينيك أبو ظبي بالإمارات في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 15 شهرًا، حيث أصيب بنوبات إقياء مفاجئة، وبينت الفحوصات أنه ابتلع 13 قطعة مغناطيس.

وأفادت صحيفة "البيان" بأن الفحوصات باستخدام الأشعة السينية لمنطقة البطن أظهرت وجود 13 جسمًا غريبًا، قالت الأم إنها قطع مغناطيس من ألعاب أخته الكبيرة.

وذكر الدكتور عادل الجنيبي، استشاري جراحة الأطفال، الذي أجرى عملية جراحية طارئة للطفل في المساء ذاته، أنه عُثر خلال عملية الجراحة على "مجموعة تسعة ثقوب بين حلقات الأمعاء والتي تم ترميمها بنجاح من خلال تقنية محدودة التدخل الجراحي بعد استخراج جميع قطع المغناطيس".

ولفت الطبيب المختص إلى أن الطاقم الطبي تمكن لحسن الحظ، من "استعادة وظيفة الأمعاء دون الحاجة إلى استئصال الأمعاء مما قد يؤثر على حياة الطفل في المستقبل".

ووضع الطفل الصغير بعد العملية الجراحية في وحدة العناية المركزة لبضعة أيام حتى تعافى تمامًا، وسُمح له بعد 10 أيام بمغادرة المستشفى وهو في حالة جيدة.

كما أكد الدكتور الجنيبي في موعد المراجعة، عدم وجود أية اضطرابات جراحية، وأن الطفل قد استأنف نشاطه الطبيعي.


وشدد الطبيب الجراح في هذا السياق "على أهمية تجنيب الأطفال القطع المعدنية والقطع الصغيرة لإمكانية ابتلاعها من قبل الأطفال، وفي حال الشك في ابتلاع الطفل لأي شيء فإن التصرف بسرعة واتباع الإجراءات الصحيحة في مثل هذه الحالات الطارئة أمر مهم للحد من الأضرار وتجنب المضاعفات الخطيرة جدًا التي يمكن أن تهدد حياة الطفل".

الإمارات مستشفى ميديكلينيك

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في الإمارات.. إنقاذ حياة طفل صغير ابتلع 13 قطعة مغناطيس
سبق

نجح الأطباء بمستشفى ميديكلينيك أبو ظبي بالإمارات في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 15 شهرًا، حيث أصيب بنوبات إقياء مفاجئة، وبينت الفحوصات أنه ابتلع 13 قطعة مغناطيس.

وأفادت صحيفة "البيان" بأن الفحوصات باستخدام الأشعة السينية لمنطقة البطن أظهرت وجود 13 جسمًا غريبًا، قالت الأم إنها قطع مغناطيس من ألعاب أخته الكبيرة.

وذكر الدكتور عادل الجنيبي، استشاري جراحة الأطفال، الذي أجرى عملية جراحية طارئة للطفل في المساء ذاته، أنه عُثر خلال عملية الجراحة على "مجموعة تسعة ثقوب بين حلقات الأمعاء والتي تم ترميمها بنجاح من خلال تقنية محدودة التدخل الجراحي بعد استخراج جميع قطع المغناطيس".

ولفت الطبيب المختص إلى أن الطاقم الطبي تمكن لحسن الحظ، من "استعادة وظيفة الأمعاء دون الحاجة إلى استئصال الأمعاء مما قد يؤثر على حياة الطفل في المستقبل".

ووضع الطفل الصغير بعد العملية الجراحية في وحدة العناية المركزة لبضعة أيام حتى تعافى تمامًا، وسُمح له بعد 10 أيام بمغادرة المستشفى وهو في حالة جيدة.

كما أكد الدكتور الجنيبي في موعد المراجعة، عدم وجود أية اضطرابات جراحية، وأن الطفل قد استأنف نشاطه الطبيعي.


وشدد الطبيب الجراح في هذا السياق "على أهمية تجنيب الأطفال القطع المعدنية والقطع الصغيرة لإمكانية ابتلاعها من قبل الأطفال، وفي حال الشك في ابتلاع الطفل لأي شيء فإن التصرف بسرعة واتباع الإجراءات الصحيحة في مثل هذه الحالات الطارئة أمر مهم للحد من الأضرار وتجنب المضاعفات الخطيرة جدًا التي يمكن أن تهدد حياة الطفل".

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
02:45 PM

في الإمارات.. إنقاذ حياة طفل صغير ابتلع 13 قطعة مغناطيس

الأطباء نجحوا في استعادة وظيفة الأمعاء دون حاجة لاستئصالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الأطباء بمستشفى ميديكلينيك أبو ظبي بالإمارات في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 15 شهرًا، حيث أصيب بنوبات إقياء مفاجئة، وبينت الفحوصات أنه ابتلع 13 قطعة مغناطيس.

وأفادت صحيفة "البيان" بأن الفحوصات باستخدام الأشعة السينية لمنطقة البطن أظهرت وجود 13 جسمًا غريبًا، قالت الأم إنها قطع مغناطيس من ألعاب أخته الكبيرة.

وذكر الدكتور عادل الجنيبي، استشاري جراحة الأطفال، الذي أجرى عملية جراحية طارئة للطفل في المساء ذاته، أنه عُثر خلال عملية الجراحة على "مجموعة تسعة ثقوب بين حلقات الأمعاء والتي تم ترميمها بنجاح من خلال تقنية محدودة التدخل الجراحي بعد استخراج جميع قطع المغناطيس".

ولفت الطبيب المختص إلى أن الطاقم الطبي تمكن لحسن الحظ، من "استعادة وظيفة الأمعاء دون الحاجة إلى استئصال الأمعاء مما قد يؤثر على حياة الطفل في المستقبل".

ووضع الطفل الصغير بعد العملية الجراحية في وحدة العناية المركزة لبضعة أيام حتى تعافى تمامًا، وسُمح له بعد 10 أيام بمغادرة المستشفى وهو في حالة جيدة.

كما أكد الدكتور الجنيبي في موعد المراجعة، عدم وجود أية اضطرابات جراحية، وأن الطفل قد استأنف نشاطه الطبيعي.


وشدد الطبيب الجراح في هذا السياق "على أهمية تجنيب الأطفال القطع المعدنية والقطع الصغيرة لإمكانية ابتلاعها من قبل الأطفال، وفي حال الشك في ابتلاع الطفل لأي شيء فإن التصرف بسرعة واتباع الإجراءات الصحيحة في مثل هذه الحالات الطارئة أمر مهم للحد من الأضرار وتجنب المضاعفات الخطيرة جدًا التي يمكن أن تهدد حياة الطفل".

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