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شاهد.. مواقع التواصل تزدان بصور الأطفال احتفالاً بـ"يوم الوطن"

ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها بزهرة الحياة الدنيا من صور الأطفال وهم يحتفلون بالذكرى الوطنية لتوحيد المملكة اليوم الوطني 91.

"سبق" وثقت جانباً من تلك الصور والتي حرص فيها أولياء الأمور على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم فهو لنا دار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مواقع التواصل تزدان بصور الأطفال احتفالاً بـ"يوم الوطن"
سبق

ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها بزهرة الحياة الدنيا من صور الأطفال وهم يحتفلون بالذكرى الوطنية لتوحيد المملكة اليوم الوطني 91.

"سبق" وثقت جانباً من تلك الصور والتي حرص فيها أولياء الأمور على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم فهو لنا دار.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:36 PM

شاهد.. مواقع التواصل تزدان بصور الأطفال احتفالاً بـ"يوم الوطن"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
702

ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها بزهرة الحياة الدنيا من صور الأطفال وهم يحتفلون بالذكرى الوطنية لتوحيد المملكة اليوم الوطني 91.

"سبق" وثقت جانباً من تلك الصور والتي حرص فيها أولياء الأمور على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم فهو لنا دار.

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