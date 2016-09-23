شاهد.. مواقع التواصل تزدان بصور الأطفال احتفالاً بـ"يوم الوطن"

ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها بزهرة الحياة الدنيا من صور الأطفال وهم يحتفلون بالذكرى الوطنية لتوحيد المملكة اليوم الوطني 91.
"سبق" وثقت جانباً من تلك الصور والتي حرص فيها أولياء الأمور على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم فهو لنا دار.
ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها بزهرة الحياة الدنيا من صور الأطفال وهم يحتفلون بالذكرى الوطنية لتوحيد المملكة اليوم الوطني 91.
"سبق" وثقت جانباً من تلك الصور والتي حرص فيها أولياء الأمور على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم فهو لنا دار.
ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها بزهرة الحياة الدنيا من صور الأطفال وهم يحتفلون بالذكرى الوطنية لتوحيد المملكة اليوم الوطني 91.
"سبق" وثقت جانباً من تلك الصور والتي حرص فيها أولياء الأمور على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم فهو لنا دار.
ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها بزهرة الحياة الدنيا من صور الأطفال وهم يحتفلون بالذكرى الوطنية لتوحيد المملكة اليوم الوطني 91.
"سبق" وثقت جانباً من تلك الصور والتي حرص فيها أولياء الأمور على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم فهو لنا دار.