تقنية علاجية جديدة تُنقذ 10 من الإعاقة وطفلين من البتر بـ "سعود الطبية"

"مسمار نخاعي قابل للتطويل" لا يمنع نمو العظام .. 4 حالات تمّ علاجها مبكراً

حققت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بجراحة العظام للأطفال، إنجازاً طبياً فريداً من نوعه؛ حينما أنهت معاناة 16 حالة باستخدام تقنية علاج جديدة؛ منها اثنتان تمّ إنقاذهما من البتر، وعشر حالات أخرى تركوا الكرسي المتحرّك، وأربع حالات تمّ علاجهم مبكراً.

وأوضح رئيس وحدة جراحة العظام للأطفال الدكتور جميل فقيها؛ أن العملية أجريت بحضور الطبيب الزائر البروفيسور الدكتور ميغيل غالبان؛ الذي يعد من الاستشاريين المتخصصين في علاج مثل هذه الحالات الصعبة وهو أحد طاقم الفريق الطبي المطوّر لهذه التقنية.

وأشار "فقيها"؛ إلى أن التقنية الجديدة عبارة عن وضع مسمار نخاعي قابل للتطويل، ويستمر مع المريض حتى سن البلوغ دون أن يمنع نمو العظم؛ بل يستطيع الطفل أن يتحرّك، أو ربما قد تمنع -بفضل الله- بتر الطرف المصاب.

ونوّه إلى أن الحالات التي تشكل تحدياً لكل من الجرّاحين من أحد هذه الحالات الأولى تُدعى تكوُّن العظم الناقص أو المتعارف عليه العظم الزجاجي، والأخرى تُدعى المفصل الموهم بالعظم، وبفضل الله، ستخفف هذه التقنية معاناة الوالدين في البحث عن علاجهم بداخل المملكة أو خارجها.