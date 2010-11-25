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الأسطورة البرازيلي "بيليه ".. ينعى "مارادونا"

بعد تلقيه خبر وفاة الأرجنتيني اليوم

نعى نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد وفاته بنوبة قلبية.

جاء ذلك عبر بيان لـ "بيليه " نشرته وكالة " رويترز ".

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعلن الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وأعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً متأثراً بأزمة قلبية.

وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأسطورة البرازيلي "بيليه ".. ينعى "مارادونا"
سبق

نعى نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد وفاته بنوبة قلبية.

جاء ذلك عبر بيان لـ "بيليه " نشرته وكالة " رويترز ".

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعلن الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وأعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً متأثراً بأزمة قلبية.

وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
08:52 PM

الأسطورة البرازيلي "بيليه ".. ينعى "مارادونا"

بعد تلقيه خبر وفاة الأرجنتيني اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد وفاته بنوبة قلبية.

جاء ذلك عبر بيان لـ "بيليه " نشرته وكالة " رويترز ".

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعلن الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وأعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً متأثراً بأزمة قلبية.

وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

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