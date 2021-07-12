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"سلطان أبو ملحة"  إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم سلطان بن عبدالوهاب أبو ملحة مدير عام التأمينات الاجتماعية بمنطقة عسير سابقًا بعد معاناة طويلة مع المرض رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.

وسيُصلى على الفقيد في جامع البابطين في مدينة الرياض غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر ويدفن في مقبرة الشمال.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الغدير بالرياض يوم الأربعاء وسيكون العزاء بمنزل شقيقه محمد بن عبدالوهاب أبو ملحة (بحي عرق أبوملحة) بمحافظة خميس مشيط من يوم الخميس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء،

وعلى جوال "محمد أبوملحة" 0505750102

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"سلطان أبو ملحة"  إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم سلطان بن عبدالوهاب أبو ملحة مدير عام التأمينات الاجتماعية بمنطقة عسير سابقًا بعد معاناة طويلة مع المرض رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.

وسيُصلى على الفقيد في جامع البابطين في مدينة الرياض غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر ويدفن في مقبرة الشمال.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الغدير بالرياض يوم الأربعاء وسيكون العزاء بمنزل شقيقه محمد بن عبدالوهاب أبو ملحة (بحي عرق أبوملحة) بمحافظة خميس مشيط من يوم الخميس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء،

وعلى جوال "محمد أبوملحة" 0505750102

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:46 PM

"سلطان أبو ملحة"  إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم سلطان بن عبدالوهاب أبو ملحة مدير عام التأمينات الاجتماعية بمنطقة عسير سابقًا بعد معاناة طويلة مع المرض رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.

وسيُصلى على الفقيد في جامع البابطين في مدينة الرياض غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر ويدفن في مقبرة الشمال.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الغدير بالرياض يوم الأربعاء وسيكون العزاء بمنزل شقيقه محمد بن عبدالوهاب أبو ملحة (بحي عرق أبوملحة) بمحافظة خميس مشيط من يوم الخميس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء،

وعلى جوال "محمد أبوملحة" 0505750102

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