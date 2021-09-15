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"العدل" تعلن إقامة معرض الثقافة العدلية بحائل

لـ3 أيام.. بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية

تستعد وزارة العدل لإطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في مدينة حائل بمجمع جراند مول لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الخميس، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات منها: منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك منصة الطفل التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص التي تقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تُعرّف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيراً، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تعلن إقامة معرض الثقافة العدلية بحائل
سبق

تستعد وزارة العدل لإطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في مدينة حائل بمجمع جراند مول لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الخميس، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات منها: منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك منصة الطفل التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص التي تقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تُعرّف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيراً، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
04:05 PM

"العدل" تعلن إقامة معرض الثقافة العدلية بحائل

لـ3 أيام.. بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستعد وزارة العدل لإطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في مدينة حائل بمجمع جراند مول لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الخميس، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات منها: منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك منصة الطفل التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص التي تقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تُعرّف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيراً، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

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