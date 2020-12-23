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"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 1173 إصابة بكورونا و12 وفاة و1448 حالة شفاء

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 587676 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12737، فيما تم تسجيل 1448 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 525792 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 49147، منهم 188 يرقدون في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 1173 إصابة بكورونا و12 وفاة و1448 حالة شفاء
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 587676 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12737، فيما تم تسجيل 1448 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 525792 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 49147، منهم 188 يرقدون في العناية المركزة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
05:48 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 1173 إصابة بكورونا و12 وفاة و1448 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 587676 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12737، فيما تم تسجيل 1448 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 525792 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 49147، منهم 188 يرقدون في العناية المركزة.

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