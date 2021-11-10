"عبدالعزيز بن سلمان": المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية

يجب مواجهة التغيرات المناخية دون التحيز لمصدر من مصادر الطاقة على آخر

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن من الضروري الاعتراف بتنوّع الحلول المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية؛ من خلال التركيز على الانبعاثات، كما ورد في اتفاقية باريس، ولا بد أن يتم ذلك دون التحيُّز لمصدر من مصادر الطاقة على الآخر.

وأكد خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP26 أن المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن مواجهة تغيّر المناخ تحتاج استجابة دولية فاعلية، ونجاح الاستجابة يكمن في ثلاث ركائز أساسية تتضمن: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، والتصدي لتحديات التغيرات المناخية.