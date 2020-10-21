حتى صباح الأربعاء.. آخر تحديثات "الوباء" بتوقيع "جونز هوبكنز"

الولايات المتحدة تظل الأكثر تضررًا من كورونا تليها الهند ثم البرازيل

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تقترب من 40.8 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الـ06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ 40.780.000 مليونًا.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 28 مليونًا؛ في حين تجاوزت الوفيات 1.124.000 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك.