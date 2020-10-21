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حتى صباح الأربعاء.. آخر تحديثات "الوباء" بتوقيع "جونز هوبكنز"

الولايات المتحدة تظل الأكثر تضررًا من كورونا تليها الهند ثم البرازيل

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تقترب من 40.8 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الـ06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ 40.780.000 مليونًا.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 28 مليونًا؛ في حين تجاوزت الوفيات 1.124.000 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك.

فيروس كورونا الجديد

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حتى صباح الأربعاء.. آخر تحديثات "الوباء" بتوقيع "جونز هوبكنز"
سبق

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تقترب من 40.8 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الـ06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ 40.780.000 مليونًا.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 28 مليونًا؛ في حين تجاوزت الوفيات 1.124.000 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
10:43 AM

حتى صباح الأربعاء.. آخر تحديثات "الوباء" بتوقيع "جونز هوبكنز"

الولايات المتحدة تظل الأكثر تضررًا من كورونا تليها الهند ثم البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تقترب من 40.8 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الـ06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ 40.780.000 مليونًا.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 28 مليونًا؛ في حين تجاوزت الوفيات 1.124.000 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,228
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