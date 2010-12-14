وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون إلى مقر انعقاد القمة الخليجية

بدء وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، إلى مقر انعقاد القمة الخليجية، لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي تنطلق بعد قليل.

فقد وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وملك البحرين إلى مقر انعقاد القمة الخليجية في الرياض.

وقد وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مقر انعقاد القمة الخليجية، ثم وصل ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى مقر انعقاد القمة الخليجية.