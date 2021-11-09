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السفير "المعلمي" يلتقي افتراضيًا طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان

استعرض جهود المملكة لدعم المشروعات التنموية والإنسانية بالأمم المتحدة

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المُعلمي افتراضيًا، ‏طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان، للتعرف على جهود المملكة في ‏منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتفصيلاً، استعرض السفير "المعلمي" خلال اللقاء، موجزًا عن جهود المملكة وإسهاماتها البناءة في تحقيق أهداف ‏الأمم المتحدة بشكل عام، ‏ولاسيما جهودها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وتناول خلال اللقاء "رؤية المملكة 2030" الطموحة التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة ‏التنموية، مستعرضًا تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، ‏وإنجازاتها الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة.‏

ونوه "المعلمي"، بمساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة ‏لدعم مشروعاتها ‏التنموية والإنسانية ولاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام ‏والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.‏

وحضر اللقاء، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول العقبي.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير "المعلمي" يلتقي افتراضيًا طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان
سبق

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المُعلمي افتراضيًا، ‏طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان، للتعرف على جهود المملكة في ‏منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتفصيلاً، استعرض السفير "المعلمي" خلال اللقاء، موجزًا عن جهود المملكة وإسهاماتها البناءة في تحقيق أهداف ‏الأمم المتحدة بشكل عام، ‏ولاسيما جهودها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وتناول خلال اللقاء "رؤية المملكة 2030" الطموحة التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة ‏التنموية، مستعرضًا تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، ‏وإنجازاتها الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة.‏

ونوه "المعلمي"، بمساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة ‏لدعم مشروعاتها ‏التنموية والإنسانية ولاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام ‏والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.‏

وحضر اللقاء، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول العقبي.‏

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
01:12 AM

السفير "المعلمي" يلتقي افتراضيًا طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان

استعرض جهود المملكة لدعم المشروعات التنموية والإنسانية بالأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المُعلمي افتراضيًا، ‏طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان، للتعرف على جهود المملكة في ‏منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتفصيلاً، استعرض السفير "المعلمي" خلال اللقاء، موجزًا عن جهود المملكة وإسهاماتها البناءة في تحقيق أهداف ‏الأمم المتحدة بشكل عام، ‏ولاسيما جهودها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وتناول خلال اللقاء "رؤية المملكة 2030" الطموحة التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة ‏التنموية، مستعرضًا تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، ‏وإنجازاتها الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة.‏

ونوه "المعلمي"، بمساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة ‏لدعم مشروعاتها ‏التنموية والإنسانية ولاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام ‏والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.‏

وحضر اللقاء، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول العقبي.‏

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